Эдмилсон: Неймар лучше принимает решения, он совершеннее Мбаппе
Чемпион мира 2002-го года сравнил двух форвардов
Бывший полузащитник "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Эдмилсон поделился мыслями насчет Неймара и Мбаппе.
– Кто лучше? Неймар лучше Мбаппе?
– Да, я думаю, что Неймар лучше. Неймар более совершенен в принятии решений. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар креативнее и выше уровнем.
Они два отличных игрока. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар ближе к Роналдиньо по части креативности и бразильских танцев на поле.
Я говорю это не потому, что сам из Бразилии, вообще я думаю, что лучший – Месси. Но Неймар совершеннее Мбаппе, – рассказал Эдмилсон.
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Источник:Marca
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