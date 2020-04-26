Эдмилсон: Неймар лучше принимает решения, он совершеннее Мбаппе

Бывший полузащитник "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Эдмилсон поделился мыслями насчет Неймара и Мбаппе.

– Кто лучше? Неймар лучше Мбаппе?

– Да, я думаю, что Неймар лучше. Неймар более совершенен в принятии решений. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар креативнее и выше уровнем.

Они два отличных игрока. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар ближе к Роналдиньо по части креативности и бразильских танцев на поле.

Я говорю это не потому, что сам из Бразилии, вообще я думаю, что лучший – Месси. Но Неймар совершеннее Мбаппе, – рассказал Эдмилсон.