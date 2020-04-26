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Эдмилсон: Неймар лучше принимает решения, он совершеннее Мбаппе

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Чемпион мира 2002-го года сравнил двух форвардов

Эдмилсон: Неймар лучше принимает решения, он совершеннее Мбаппе
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Бывший полузащитник "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Эдмилсон поделился мыслями насчет Неймара и Мбаппе.

– Кто лучше? Неймар лучше Мбаппе?

– Да, я думаю, что Неймар лучше. Неймар более совершенен в принятии решений. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар креативнее и выше уровнем.

Они два отличных игрока. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар ближе к Роналдиньо по части креативности и бразильских танцев на поле.

Я говорю это не потому, что сам из Бразилии, вообще я думаю, что лучший – Месси. Но Неймар совершеннее Мбаппе, – рассказал Эдмилсон.

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В статье: Неймар Эдмилсон Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca
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