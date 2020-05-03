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Реал и Ювентус не попали в топ-10 самых пасующий команд Европы

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Зато в топ-3 все клубы Гвардиолы

Реал и Ювентус не попали в топ-10 самых пасующий команд Европы
Новина українською

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых пасующих команд Европы в нынешнем сезоне.

Больше всего передач в среднем за игру ожидаемо осуществляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бавария".

А вот мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" и вовсе не попали в десятку лучших по данному показателю, расположившись на 13-м (563 паса за игру) и 12-м месте (578) в рейтинге соответственно.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Барселона Манчестер Сити (Англия) ПСЖ
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