Реал и Ювентус не попали в топ-10 самых пасующий команд Европы
Зато в топ-3 все клубы Гвардиолы
Transfermarkt опубликовал рейтинг самых пасующих команд Европы в нынешнем сезоне.
Больше всего передач в среднем за игру ожидаемо осуществляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бавария".
А вот мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" и вовсе не попали в десятку лучших по данному показателю, расположившись на 13-м (563 паса за игру) и 12-м месте (578) в рейтинге соответственно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...