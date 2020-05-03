Реал и Ювентус не попали в топ-10 самых пасующий команд Европы

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых пасующих команд Европы в нынешнем сезоне.

Больше всего передач в среднем за игру ожидаемо осуществляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бавария".

А вот мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" и вовсе не попали в десятку лучших по данному показателю, расположившись на 13-м (563 паса за игру) и 12-м месте (578) в рейтинге соответственно.