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Одному импонирует немного больше: Клопп выбрал между Месси и Роналду

Общие новости
(1 голосов)

Вечный баттл и выбор немца

Одному импонирует немного больше: Клопп выбрал между Месси и Роналду
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу freekickerz. Цитирует немца Goal.com.

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"Для меня Месси, но я безгранично уважаю Роналду. Объясню так: мои команды играли против обоих, против каждого из них почти невозможно защищаться. Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать так же высоко, бегать так же быстро, как Криштиану".

"Также я добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу – он профессионал. С другой стороны, есть маленький Месси, который делает все невероятно и просто. Как игрок он нравится мне немного больше, но Криштиану тоже является неординарным игроком".

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В статье: Юрген Клопп Лионель Месси Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 09:40
Іншими словами один шикарний футболіст, а інший шикарний атлет... Так "фізична" складова не менш важлива у футболі ніж дриблінг, бачення поля, відчуття гри та вміння віддати пас і інші суто футбольні штучки... утім я теж надаю перевагу більш майстерним, а не більш потужним.
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