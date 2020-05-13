Одному импонирует немного больше: Клопп выбрал между Месси и Роналду

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу freekickerz. Цитирует немца Goal.com.

"Для меня Месси, но я безгранично уважаю Роналду. Объясню так: мои команды играли против обоих, против каждого из них почти невозможно защищаться. Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать так же высоко, бегать так же быстро, как Криштиану".