Эдилсон: Чтобы Месси стал лучше меня, ему нужно выиграть Чемпионат Мира

Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон, не будучи скромным человеком, признал, что считает себя лучшим игроком, чем Месси, Роналду и Неймар.

"В своей лучшей форме я был лучше Неймара. Ему нужно выиграть Чемпионат Мира, как и я. Месси? У меня есть индивидуальность. И к тому же, ему также нужно выиграть золото Мундиаля.

Роналду? Он очень мощный, хорошо бьет обеими ногами, но я горазд техничнее", - приводит слова Эдилсона Goal.

Бразилец выиграл Чемпионат Мира в 2002-м году. Тогда он дважды выходил в старте и еще дважды на замену.