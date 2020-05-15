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Эдилсон: Чтобы Месси стал лучше меня, ему нужно выиграть Чемпионат Мира

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Многие из вас вспомнили, кто это?

Эдилсон: Чтобы Месси стал лучше меня, ему нужно выиграть Чемпионат Мира
UA-Футбол
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Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон, не будучи скромным человеком, признал, что считает себя лучшим игроком, чем Месси, Роналду и Неймар.

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"В своей лучшей форме я был лучше Неймара. Ему нужно выиграть Чемпионат Мира, как и я. Месси? У меня есть индивидуальность. И к тому же, ему также нужно выиграть золото Мундиаля.

Роналду? Он очень мощный, хорошо бьет обеими ногами, но я горазд техничнее", - приводит слова Эдилсона Goal.

Бразилец выиграл Чемпионат Мира в 2002-м году. Тогда он дважды выходил в старте и еще дважды на замену.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Эдилсон
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