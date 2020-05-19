"Спасибо всем за добрые сообщения". Дель Пьеро выписан из больницы

Бывший нападающий "Ювентуса" и национальной сборной Италии Алессандро Дель Пьеро выписан из больницы. Ранее мы сообщали, что экс-форвард "бьянконери" попал в больницу в Лос-Анджелесе из-за камней в почках. 45-летний итальянец рассказал о самочувствии в своем Instagram:

"Спасибо всем за добрые сообщения. Я чувствую себя намного лучше и уже дома".

Дель Пьеро выступал в составе "Юве" 1993 по 2012 год. В составе туринского клуба форвард шесть раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок страны, четырежды Суперкубок. Алессандро выигрывал Лигу чемпионов со "Старой синьорой" в сезоне 1995/96.