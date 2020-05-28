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Нарушить карантин и потерять лидерство: Австрийский ЛАСК оштрафован на 6 очков

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"Зальцбург" сейчас доволен

Нарушить карантин и потерять лидерство: Австрийский ЛАСК оштрафован на 6 очков
UA-Футбол
Новина українською

"ЛАСК" был оштрафован на 75 тысяч евро, а также лишен шести очков в турнирной таблице. Об этом сообщает официальный сайт австрийской Бундеслиги.

Причина таких санкций - нарушения карантина. "ЛАСК" начал групповые тренировки, хотя продолжал действовать запрет. Теперь команда, которая лидировала в чемпионате, опустилась на вторую строчку и отстает от "Зальцбурга" на 3 пункта.

Отметим, что на данный момент нет точной даты, когда возобновится австрийский чемпионат.

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В статье: ЛАСК коронавирус
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