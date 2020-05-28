Нарушить карантин и потерять лидерство: Австрийский ЛАСК оштрафован на 6 очков

"ЛАСК" был оштрафован на 75 тысяч евро, а также лишен шести очков в турнирной таблице. Об этом сообщает официальный сайт австрийской Бундеслиги.

Причина таких санкций - нарушения карантина. "ЛАСК" начал групповые тренировки, хотя продолжал действовать запрет. Теперь команда, которая лидировала в чемпионате, опустилась на вторую строчку и отстает от "Зальцбурга" на 3 пункта.

Der Senat 1 verhängt gegen den LASK aufgrund von Fair-Play-Verstößen einen Abzug von 6 Punkten und eine Geldstrafe iHv. 75.000 Euro.



Weil es zu Verwirrungen um den Punktabzug gekommen ist, hier nochmal das offizielle Urteil https://t.co/IK5cNID3mn — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) May 28, 2020

Отметим, что на данный момент нет точной даты, когда возобновится австрийский чемпионат.