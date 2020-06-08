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За шиворот голкиперу: игрок Будучности отметился великолепным голом с центра поля

Общие новости
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Сколько мы уже таких с вами видели, но каждый раз вместе ломаем кнопку повтора во время просмотра нового…

За шиворот голкиперу: игрок Будучности отметился великолепным голом с центра поля
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Вчера, 7 июня, в рамках поединка 26-го тура чемпионата Черногории лидер первенства "Будучност" уверенно обыграл своего ближайшего преследователя "Сутьеску" со счетом 2:0.

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Нападающий хозяев Панагиотис Мораитис открыл счет в первом тайме. На 86-й минуте поединка игрок хозяев перехватил снаряд и отпасовал на своего партнера Милоша Раичковича – 26-летний центральный полузащитник удвоил преимущество "Будучности" красивым ударом с центра поля. Отпраздновал он, правда, без каких-либо правил социального дистанцирования.

В текущей кампании команда из Подгорицы идет на первом месте с отрывом от "сине-белых" в 18 зачетных пунктов. В прошлом сезоне чемпионом стала именно "Сутьеска" – в розыграше 2018/19 "Будучност" отстала от конкурента на 9 очков.

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В статье: Будучност (Подгорица) Сутьеска (Никшич) Милош Раичкович
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