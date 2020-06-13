Венгер: Низшие лиги умирают

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, в первую очередь ударит по клубам из низших дивизионов.

"Я бы сказал, что этот кризис сделал слабые клубы слабее, а сильные клубы сильнее. А также это позволило нам осознать, что вещи, которые мы воспринимали как должное, могут прерваться в любой момент... Еще мы осознали, что можем прожить без футбола. Футбол — это очень важная часть нашей жизни, но здоровье важнее. Это дает нам возможность увидеть уязвимые стороны в структуре игры. Сегодня мы живем в мире, который сосредоточен на группировании элиты. В Англии низшие лиги умирают. Премьер-Лига выживет, я не переживаю за Премьер-Лигу. Ты больше переживаешь за оставшиеся 92 клуба, 62 из которых будут терять деньги, играя на закрытых стадионах. Они будут терять деньги, чтобы играть в футбол.

Это те вещи, которые нужно переосмыслить в футболе, чтобы помочь таким клубам выжить. Нам нужна элита, но там также нужен базис, где молодые игроки смогут играть", — цитирует Венгера Daily Mirror.