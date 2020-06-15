Фабрегас: В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Расизм? За это нужно сажать в тюрьму

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что в будущем футболисты без проблем будут признаваться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Также испанец высказал свое мнение по поводу расизма. Цитирует Фабрегаса The Guardian.

"В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Сначала каждый сочтет это странным, и я уверен, что некоторые глупые люди сделают некоторые необдуманные комментарии. Но тогда об этом объявит кто-то еще, потом кто-то еще, затем снова… и тогда мы заговорим об этом как о нормальном явлении. Мы все боремся за лучшее место — лучший мир".