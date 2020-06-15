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Фабрегас: В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Расизм? За это нужно сажать в тюрьму

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Сеск на злобу дня

Фабрегас: В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Расизм? За это нужно сажать в тюрьму
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Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что в будущем футболисты без проблем будут признаваться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Также испанец высказал свое мнение по поводу расизма. Цитирует Фабрегаса The Guardian.

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"В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Сначала каждый сочтет это странным, и я уверен, что некоторые глупые люди сделают некоторые необдуманные комментарии. Но тогда об этом объявит кто-то еще, потом кто-то еще, затем снова… и тогда мы заговорим об этом как о нормальном явлении. Мы все боремся за лучшее место — лучший мир".

"На стадионах царствует невежество – люди оскорбляют других из-за цвета кожи. Это глупо – нужно действовать. Если нужно закрывать стадионы, то так и необходимо сделать. Если расистов нужно сажать в тюрьму, то пусть отправляются туда".

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В статье: расизм Сеск Фабрегас
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Источник:
The Guardian

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