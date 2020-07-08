IFAB намерен продлить правило пяти замен и на следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен сохранить правило пяти замен, которое было введено на концовку нынешнего сезона, и на сезоне следующий.

Как сообщает The Athletic, решение уже фактически принято, и официально о нем будет объявлено в ближайшее время.

Впрочем, правило будет носить рекомендательный характер, и федерации футбола и лиги будут самостоятельно принимать решение об использовании этого правила.

Кроме того, организация совместно с УЕФА рассматривает вариант применения данной практики и на Евро-2020, которое пройдет летом 2021 года.

Напомним, данная норма обрела юридическую силу после возобновления нынешнего сезона, ввиду последствий паузы из-за пандемии коронавируса. Пять замен должны помочь игрокам избежать дополнительных нагрузок и травм, ведь турниры доигрываются в максимально сжатые сроки.