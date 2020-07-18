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Дани Алвес: Неймар помог бы Барсе снова стать гигантом в Ла Лиге и Европе

Общие новости
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Бразилец верит в соотечественника

Дани Алвес: Неймар помог бы Барсе снова стать гигантом в Ла Лиге и Европе
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Экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес считает, что нападающий "ПСЖ" Неймар мог бы сейчас помочь каталонцам.

"Единственный, кого я пытался убедить, - это Неймар в случае с переходом в "Барселону". У него было очень крупное предложение от "Реала", и я сказал, что если он хочет быть счастливым, пусть переходит в "Барсу". Это единственный раз, когда я кого-либо убеждал в чем-то.

Допустил ли он ошибку, перейдя в "ПСЖ"? Никогда не думаю, что люди ошибаются, принимая какие-либо решения. Все знают, что Ней может помочь "Барсе", Месси и клубу снова стать гигантом в Ла Лиге, в Европе. И игра станет более сбалансированной.

В команде 11 игроков, а с Месси получается 13. В команде 11 футболистов, а с Неймаром - 13. Если ищете блага для команды, то должны иметь лучшее", - рассказал бразилец.

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В статье: Неймар Барселона Дани Алвес Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca
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