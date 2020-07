Мбаппе - лицо официальное FIFA 21. Француз попал на глобальную обложку

EA Sports в своем твиттере представила обложку FIFA 21.

Как и предполагалось по трейлеру, лицом новой части футбольного симулятор стал форвард "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

21-летний француз будет представлен сразу на трех обложках для глобального рынка: Standard Edition, Champions Edition и Ultimate Edition.

FIFA 21 выйдет в октябре 2020-го года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

FIFA 21 Standard Edition

FIFA 21 Champions Edition

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star!



The #FIFA21 Champions edition cover ????⬇️



Pre-Order today ➡️ https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/0Q64KynQLc