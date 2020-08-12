Экс-игрок Ювентуса завершил карьеру
Штефан Лихтштайнер сообщил об этом в Твиттере сборной Швейцарии
Экс-защитник "Ювентуса", "Арсенала" и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер завершил карьеру игрока.
36-летний футболист объявил о своем решении в видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сборной Швейцарии.
В составе "Ювентуса" Лихштайнер 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 3 раза — Суперкубок страны. Также, в составе "бьяконери" он дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Арсеналом" выходил в финал Лиги Европы.
Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato— nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 12, 2020
Stephan Lichtsteiner retires from active play
???? ???? https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/5CHNPk9tol
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