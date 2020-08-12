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Экс-игрок Ювентуса завершил карьеру

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Штефан Лихтштайнер сообщил об этом в Твиттере сборной Швейцарии

Экс-игрок Ювентуса завершил карьеру
Новина українською

Экс-защитник "Ювентуса", "Арсенала" и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер завершил карьеру игрока.

36-летний футболист объявил о своем решении в видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сборной Швейцарии.

В составе "Ювентуса" Лихштайнер 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 3 раза — Суперкубок страны. Также, в составе "бьяконери" он дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Арсеналом" выходил в финал Лиги Европы.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Штефан Лихтштайнер
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