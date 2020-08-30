Нинкович в третий раз стал чемпионом Австралии
Экс-динамовец выиграл очередной титул со "Сиднеем"
Бывший полузащитник "Динамо" Милош Нинкович стал чемпионом Австралии.
В финале плей-офф его "Сидней" оказался сильнее "Мельбурн Сити" благодаря единственному голу Райана Гранта на 100-й минуте поединка. 35-летний Нинкович вышел на финал в старте и отыграл всю игру.
Для Милоша это уже третий титул чемпиона за последние 4 сезона. Ранее "Сидней" также выигрывал титул в 2017-м и 2019-м годах.
Напомним, Нинкович выступал за "Динамо" с 2004 по 2012 год.
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