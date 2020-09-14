Олимпиакос подписал контракт с полузащитником Сент-Этьена

Полузащитник "Сент-Этьена" Янн М'Вила стал игроком пирейского "Олимпиакоса", сообщается в официальном "твиттере" греческого клуба.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с красно-белыми контракт, который будет действовать до лета 2023 года.

30-летний М'Вила является воспитанником "Ренна". В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. В сборную Франции вызывался с 2010 по 2012 год. За национальную команду хавбек провёл 22 матча и забил 1 гол.