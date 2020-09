Олимпиакос подписал контракт с полузащитником Сент-Этьена

Полузащитник "Сент-Этьена" Янн М'Вила стал игроком пирейского "Олимпиакоса", сообщается в официальном "твиттере" греческого клуба.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с красно-белыми контракт, который будет действовать до лета 2023 года.

Η πρώτη μέρα του Γιαν Εμβιλά στο Καραϊσκάκη! / Μ'Vila's first day at Karaiskakis stadium! ????⚪

