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Клуб Сергея Реброва усилился 29-летним словацким полузащитником

Общие новости
(1 голосов)

Интересная сделка

Клуб Сергея Реброва усилился 29-летним словацким полузащитником
UA-Футбол
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Венгерский "Ференцварош" подписал контракт с Робертом Маком. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Детали контракта пока что неизвестны. Он перешел в статусе свободного агента, так как до этого покинул "Коньяспор". Ранее также защищал цвета "Зенита", "ПАОКа" и "Нюрнберга". Провел 58 игр за национальную сборную Словакии.

Напомним, что "Ференцварош" недавно обыграл "Динамо" Загреб и вышел в плей-офф квалификации Лиги Чемпонов.

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В статье: Роберт Мак Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
18.09.2020 в 19:41
А Станіславович розумно купує; гравець з досвідом ЛЧ придбаний якраз під ґрупу. Аутсайдерами вони бути не перестануть, але принаймні дечого навчаться, якщо вийдуть. Бажаю їм в цьому удачі.
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