Клуб Сергея Реброва усилился 29-летним словацким полузащитником
Интересная сделка
Венгерский "Ференцварош" подписал контракт с Робертом Маком. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.
Детали контракта пока что неизвестны. Он перешел в статусе свободного агента, так как до этого покинул "Коньяспор". Ранее также защищал цвета "Зенита", "ПАОКа" и "Нюрнберга". Провел 58 игр за национальную сборную Словакии.
???? Transfer news | The Slovakian national team player and Russian champion Róbert Mak will continue his career in Ferencváros! ????#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/JDi7W7C5Pd— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) September 18, 2020
Напомним, что "Ференцварош" недавно обыграл "Динамо" Загреб и вышел в плей-офф квалификации Лиги Чемпонов.
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
18.09.2020 в 19:41
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