Клуб Сергея Реброва усилился 29-летним словацким полузащитником

Венгерский "Ференцварош" подписал контракт с Робертом Маком. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

Детали контракта пока что неизвестны. Он перешел в статусе свободного агента, так как до этого покинул "Коньяспор". Ранее также защищал цвета "Зенита", "ПАОКа" и "Нюрнберга". Провел 58 игр за национальную сборную Словакии.

???? Transfer news | The Slovakian national team player and Russian champion Róbert Mak will continue his career in Ferencváros! ????#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/JDi7W7C5Pd