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Рацу предлагают пост президента Рапида Бухарест

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(1 голосов)

Экс-игрок "Шахтера" может стать президентом своего первого клуба

Рацу предлагают пост президента Рапида Бухарест
Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Рэзван Рац может занять пост президента румынского клуба "Рапид".

39-летний румын ведет переговоры по этому поводу с основным акционером "Рапида" Виктором Ангелеску.

"Мы ведем переговоры, посмотрим. Да, шансы есть, я хотел бы начать карьеру в такой роли и помогать "Рапиду", но только при определенных условиях. Я обсуждаю их с Виктором Ангелеску. Думаю, это можно сделать, посмотрим, чем завершатся переговоры", – сказал Рац в эфире шоу "Liga Digisport".

"Рапид" Бухарест – первый клуб Рэзвана на взрослом уровне. Он играл за команду в 1997-2003 годах, после чего перебрался в "Шахтер".

В настоящий момент клуб из Бухареста выступает во второй по силе лиге Румынии.

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В статье: Разван Рац Шахтер (Донецк) Рапид (Бухарест)
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
04.10.2020 в 16:01
Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым -Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!Ты будешь нашим королем! (с)
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