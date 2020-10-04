Рацу предлагают пост президента Рапида Бухарест

Бывший защитник "Шахтера" Рэзван Рац может занять пост президента румынского клуба "Рапид".

39-летний румын ведет переговоры по этому поводу с основным акционером "Рапида" Виктором Ангелеску.

"Мы ведем переговоры, посмотрим. Да, шансы есть, я хотел бы начать карьеру в такой роли и помогать "Рапиду", но только при определенных условиях. Я обсуждаю их с Виктором Ангелеску. Думаю, это можно сделать, посмотрим, чем завершатся переговоры", – сказал Рац в эфире шоу "Liga Digisport".

"Рапид" Бухарест – первый клуб Рэзвана на взрослом уровне. Он играл за команду в 1997-2003 годах, после чего перебрался в "Шахтер".

В настоящий момент клуб из Бухареста выступает во второй по силе лиге Румынии.