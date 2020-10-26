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Марадона: Месси или Роналду? Они оба впереди всех

Общие новости
(1 голосов)

Аргентинец не выделил отдельно аргентинца

Марадона: Месси или Роналду? Они оба впереди всех
UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан сборной Аргентины Диего Марадона ответил на главный вопрос 21-го века - Месси или Роналду?

"Месси и Роналду, Роналду и Месси. Для меня они впереди всех остальных. Я не вижу никого, кто может приблизиться к их уровню. Никто не достигнет и половоны того, что они", - заявил аргентинец.

Отметим, что сейчас France Football собирает сборную всех времен - Марадона, Месси и Роналду вошли в список претендентов.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Диего Марадона
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
26.10.2020 в 22:04
принц він великодушний. не став когось з них обіжати
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