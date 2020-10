Марадона: Месси или Роналду? Они оба впереди всех

Экс-капитан сборной Аргентины Диего Марадона ответил на главный вопрос 21-го века - Месси или Роналду?

"Месси и Роналду, Роналду и Месси. Для меня они впереди всех остальных. Я не вижу никого, кто может приблизиться к их уровню. Никто не достигнет и половоны того, что они", - заявил аргентинец.

Maradona: “Messi and Cristiano, Cristiano and Messi.



"For me, these two are a cut above the others.



“I don't see anyone approaching them. Not a single person [will] achieve half of what they do.” ????



[France Football] pic.twitter.com/umnRh18LIK