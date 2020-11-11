Товарищеские матчи. Португалия забила семь Андорре, Австрия сильнее Люксембурга
Азербайджан добыл ничью
Завершились практические все товарищеские матчи сегодняшнего игрового дня. Самое время кратко пробежаться по результатам.
Болгария - Гибралтар 3:0
Голы: Цветков 6, Йомов 15, Ильев 45
Люксембург - Австрия 0:3
Голы: Траунер 61, Грбич 83, Визингер 90+3
Португалия - Андорра 7:0
Голы: Нету 8, Паулиньо 29, 61, Санчес 56, Гарсия 76 (аг), Роналду 85, Фелиш 89
Словакия - Азербайджан 0:0
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