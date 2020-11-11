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Товарищеские матчи. Португалия забила семь Андорре, Австрия сильнее Люксембурга

Общие новости
(1 голосов)

Азербайджан добыл ничью

Товарищеские матчи. Португалия забила семь Андорре, Австрия сильнее Люксембурга
UA-Футбол
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Завершились практические все товарищеские матчи сегодняшнего игрового дня. Самое время кратко пробежаться по результатам.

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Болгария - Гибралтар 3:0
Голы: Цветков 6, Йомов 15, Ильев 45

Люксембург - Австрия 0:3
Голы: Траунер 61, Грбич 83, Визингер 90+3

Португалия - Андорра 7:0
Голы: Нету 8, Паулиньо 29, 61, Санчес 56, Гарсия 76 (аг), Роналду 85, Фелиш 89

Словакия - Азербайджан 0:0

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В статье: Болгария Австрия Португалия Словакия Азербайджан Андорра Люксембург Гибралтар
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
12.11.2020 в 00:11
Роналду всего один гол? Как так? А как же рекорды?
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