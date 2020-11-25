Диего Марадона. Биографическая справка

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в городе Ланус, столичная провинция Буэнос-Айрес. Как и большинство детей в Аргентине увлекся футболом, первым клубом будущей легенды стал клуб "Архентинос Хуниорс".

В 20 лет Марадона подписал контракт с "Бока Хуниорс", одним из сильнейших клубов Южной Америки. С "Бокой" у Диего был один из наиболее финансово выгодных контрактов в аргентинском футболе. В год игроку платили 15 зарплат по 60 тыс. долларов, а также 10 тыс. за каждый выставочный матч. С "Бокой" Диего" стал чемпионом Аргентины.

Впрочем, Марадона недолго защищал цвета "генуэзцев", в 1982-м году игрок перебрался в Европу. "Барселона" заплатила Диего 3 млн долларов "подъёмных" и обещала 200 тыс. долларов в год в качестве заработной платы. Сумма трансфера составила 8 млн долларов. Этот переход стал самым дорогим в истории футбола на тот момент.

Однако в Испании у Марадонны не все получилось, всего за два сезона в "Барселоне" Марадона провел 58 матчей и забил 38 голов. Позже Диего сказал, что переход в каталонский клуб был ошибкой. Другое дело "Наполи", где его боготворили.

Неаполитанцы договорились о трансфере игрока на сумму 7,6 млн долларов, опять же самую крупную на тот момент уплаченную клубами сумму за переход футболиста, и 800 тысяч самому Марадоне, подписавшему контракт до июня 1989 года. Именно в Италии Марадона и стал тем футболистом, которого помнит весь мир. С "Наполи" Марадона стал чемпионом Италии: 1986/87, 1989/90, обладателем Кубка Италии: 1986/87, обладателем Кубка УЕФА: 1988/89 и Суперкубка Италии: 1990.

Особенное место в карьере Марадоны заняла сборная Аргентины. Сначала Диего стал чемпионом мира (в возрасте до 20 лет) в 1979 году, а на Чемпионате мира 1986 аргентинцы с Марадоной победили в турнире (второй раз в истории). На Чемпионате мира 1990 Аргентина была второй.

Тренерская карьера Марадоны оказалась не такой яркой как карьера игрока, он успел поработать на Родине, руководил сборной, а также с клубами в ОАЕ, Мексике и даже приезжал в Беларусь. Последнее время он тренировал "Химнасию". Но особых успехов не достиг, во многом из-за сложного характера. Также пристрастие к разного рода допингам и наркотикам помешали Марадоне раскрыться в футболе, как тренеру.

Многие называют Марадону одним из лучших футболистов всех времен и народов в истории футбола. На счету легенды более 550 матчей и больше 300 голов в профессиональной карьере.

В начале ноября этого года Марадону госпитализировали и провели операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки его вновь отправили в клинику, чтобы излечить от алкогольной зависимости. Марадона скончался в среду, 25-го ноября в городе Тигре из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.