Не менее миллиона: стало известно, сколько болельщиков ожидается на прощании с Диего Марадоной

Вчера, 25 ноября, Диего Армандо Марадона скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет. По информации издания The Guardian, сегодня, с самого утра болельщики смогут попрощаться с легендарным аргентинцем.

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Ночью гроб доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, двери резиденции будут открыты с 8 часов утра по местному времени. Как сообщает источник, ожидается, что не менее миллиона человек придут на прощание с Марадоной.

Напомним, Диего Армандо защищал цвета "Барселоны", "Наполи", "Бока Хуниорс", "Севильи", "Архентинос Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз". Последним местом работы Марадоны был клуб "Химнасия и Эсгрима", также он тренировал клубы ОАЭ и сборную Аргентины.