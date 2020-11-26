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Под ним играл Марадона: Андре Виллаш-Боаш предложил вывести 10-й номер из обращения во всех командах

Общие новости
(3 голосов)

Радикально, конечно же, но что думаете по этому поводу?

Под ним играл Марадона: Андре Виллаш-Боаш предложил вывести 10-й номер из обращения во всех командах
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Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил увековечить память об экс-игроке сборной Аргентины Диего Марадоне. Цитирует АВБ Goal.com.

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"Ужасные и тяжелые новости. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела десятый номер из обращения во всех турнирах и во всех командах. Это была бы наибольшая почесть, которую мы могли бы оказать. Смерть Марадоны – невероятная потеря для мирового футбола".

"Десятка" уже давно выведена из обращения в "Наполи", он играл за команду из Неаполя с 1984 по 1991 год.

Ранее Джанфранко Дзола отмечал: "Меня считали перспективным игроком, но с ограниченным видением. Тренировки с Марадоной открыли для меня новые границы. В матче с Пизой не мог сыграть Карека. Диего взял девятый номер, а мне отдал десятку, от которой никогда не отказывался. Великий человек".

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Диего Марадона Марсель
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (6)
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beatles (Крижопіль)
26.11.2020 в 15:58
А что? Это интересный прецедент: Сначала выводить номера, потом цвета формы, затем запрещать играть, например, левой ногой (А знаете как ОН (фигура собирательная и ни на что не намекающая) ей играл, а??), потом не бить угловые или штрафные, а там глядишь форма мяча потерпит изменения и ворота станут треугольными (чтобы никто не мог забить в девятку как делал ОН - кумир то есть), вратарь будет играть только головой (ОН сейвы выдавал мировые, и был великий вратарь - нельзя простым разрешать делать как ОН), словом - а почему бы и нет? Коль всё у нас уже решается не на поле, а за счет каких-то витиеватых распоряжений, которые не имеют веса перед решениями других ассоциаций, почему бы не довести всё до головокружительного абсурда? Анкор, господа, анкор!
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+1
0
garry1530962 (Новомосковск)
26.11.2020 в 15:19
Ни ... себе, идея. Не, я даже не обсуждаю ее разумность, тут 5-летнему ребенку все ясно. Мне прикольно, что было бы дальше. Лет через 70-80 диктор на ТВ будет комментировать: "Номер 998-й Иванов входит в штрафную, отдает пас номеру 1214-му Петрову, тот обводит номера 1871-го Сидорова и бьет в угол. Вратарь Хватайло до мяча не дотянулся. Так тебе, вратарю, и надо. Нечего было себе номер 1313-й выбирать, все знают, что он несчастливый.
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+6
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.11.2020 в 14:46
Дебил бл..ь.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2020 в 14:33
с такой логикой тогда и много других номеров выводить нужно. так что ДЛЯ ВСЕХ это не вариант совершенно!
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+5
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
26.11.2020 в 14:23
Подлизнул так подлизнул,каким боком клубы других стран? пусть выводят сборной Аргентины.Наполи,где там он ещё играл?
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+4
0
Litb@rski (Кёльн)
26.11.2020 в 14:16
Бред....там где играл да можно ....но каким боком другие команды ....условно говоря тот же Марсель или юве где были Платини , Пирло
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+6
0


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