Под ним играл Марадона: Андре Виллаш-Боаш предложил вывести 10-й номер из обращения во всех командах

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил увековечить память об экс-игроке сборной Аргентины Диего Марадоне. Цитирует АВБ Goal.com.

"Ужасные и тяжелые новости. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела десятый номер из обращения во всех турнирах и во всех командах. Это была бы наибольшая почесть, которую мы могли бы оказать. Смерть Марадоны – невероятная потеря для мирового футбола".

????"I would like FIFA to withdraw the number 10 from all competitions, I think it is the best tribute"



Andre Villas-Boas believes the number 10 shirt in football should be retired for Diego Maradona pic.twitter.com/WSTNBOBPR7 — Football Daily (@footballdaily) November 26, 2020

"Десятка" уже давно выведена из обращения в "Наполи", он играл за команду из Неаполя с 1984 по 1991 год.

Ранее Джанфранко Дзола отмечал: "Меня считали перспективным игроком, но с ограниченным видением. Тренировки с Марадоной открыли для меня новые границы. В матче с Пизой не мог сыграть Карека. Диего взял девятый номер, а мне отдал десятку, от которой никогда не отказывался. Великий человек".