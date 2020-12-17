Супергол Златана признан красивейшим в истории МЛС

МЛС к своему 25-летию выбрала самый красивый гол, когда-либо забивавшийся в рамках турнира.

Как и ожидалось, в опросе болельщиков победил Златан Ибрагимович и его "пушка" в матче "Лос-Анджелес Гэлакси" - ФК "Лос-Анджелес" 31 марта 2018-го. Швед тогда забил метров с 40.

Опытнейший нападающий выступал за "Гэлакси" в 2018-19 годах и забил за клуб феноменальные 53 гола в 58 матчах. При этом выиграть МЛС у него так и не получилось.