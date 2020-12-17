Супергол Златана признан красивейшим в истории МЛС
Это надо видеть!
МЛС к своему 25-летию выбрала самый красивый гол, когда-либо забивавшийся в рамках турнира.
Как и ожидалось, в опросе болельщиков победил Златан Ибрагимович и его "пушка" в матче "Лос-Анджелес Гэлакси" - ФК "Лос-Анджелес" 31 марта 2018-го. Швед тогда забил метров с 40.
Опытнейший нападающий выступал за "Гэлакси" в 2018-19 годах и забил за клуб феноменальные 53 гола в 58 матчах. При этом выиграть МЛС у него так и не получилось.
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Источник:Twitter.com/MLS
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
17.12.2020 в 20:43
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Дрюон (Одесса)
17.12.2020 в 20:44
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