В рамках перенесенного матча 2-го тура Ла Лиги "Барселона" обыграла "Атлетик" (Бильбао) со счетом 3:2. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль - он забил на 38-й и 62-й минутах.

Бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду также отметился дублем 3 января в игре Серии А с "Удинезе" (4:1).Это их первые голы в 2021-м году.

"Только Месси и Роналду с 2005-го ежегодно забивают в рамках ТОП-5 европейских лиг", - сообщает Gracenote Sport на своей странице в Twitter.

???? - The only 2 players to score at least 1 goal in Europe's top 5 leagues in each calendar year since 2005



Cristiano Ronaldo

Lionel Messi



They are not done yet. #AthleticBarça #MilanJuve — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 6, 2021

Напомним, что в матче с "Удинезе" Роналду побил рекорд легендарного Пеле по количеству забитых голов за карьеру. Он забил свой 757-й и 758-й голы. У Пеле за карьеру было 757 голов. В текущем сезоне Криштиану сыграл 16 матчей за "Ювентус", в которых забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи. Капитан "Барселоны" Месси провел 20 выступлений, забил 12 голов и отличился 6 ассистами.