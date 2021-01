Только Месси и Роналду с 2005-го ежегодно забивают в рамках ТОП-5 европейских лиг

В рамках перенесенного матча 2-го тура Ла Лиги "Барселона" обыграла "Атлетик" (Бильбао) со счетом 3:2. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль - он забил на 38-й и 62-й минутах.

Бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду также отметился дублем 3 января в игре Серии А с "Удинезе" (4:1).Это их первые голы в 2021-м году.

???? - The only 2 players to score at least 1 goal in Europe's top 5 leagues in each calendar year since 2005



Cristiano Ronaldo

Lionel Messi



They are not done yet. #AthleticBarça #MilanJuve