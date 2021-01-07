Только Месси и Роналду с 2005-го ежегодно забивают в рамках ТОП-5 европейских лиг
Они оформили по дублю в 2021-м
В рамках перенесенного матча 2-го тура Ла Лиги "Барселона" обыграла "Атлетик" (Бильбао) со счетом 3:2. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль - он забил на 38-й и 62-й минутах.
Бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду также отметился дублем 3 января в игре Серии А с "Удинезе" (4:1).Это их первые голы в 2021-м году.
"Только Месси и Роналду с 2005-го ежегодно забивают в рамках ТОП-5 европейских лиг", - сообщает Gracenote Sport на своей странице в Twitter.
???? - The only 2 players to score at least 1 goal in Europe's top 5 leagues in each calendar year since 2005— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 6, 2021
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
They are not done yet. #AthleticBarça #MilanJuve
Напомним, что в матче с "Удинезе" Роналду побил рекорд легендарного Пеле по количеству забитых голов за карьеру. Он забил свой 757-й и 758-й голы. У Пеле за карьеру было 757 голов. В текущем сезоне Криштиану сыграл 16 матчей за "Ювентус", в которых забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи. Капитан "Барселоны" Месси провел 20 выступлений, забил 12 голов и отличился 6 ассистами.
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