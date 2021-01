Squawka: Роналду повторил достижение Бицана – Криштиану тоже стал рекордсменом по голам за всю историю

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в ворота "Сассуоло" под занавес поединка 17-го тура Серии А (3:1). Это взятие ворот стало для португальца 759-м за клуб и сборную в рамках официальных матчей.

По информации Squawka, по этому показателю Роналду сравнялся с экс-нападающим Йозефом Бицаном (759 голов). Это рекорд мирового футбола.

Следом за ними идет легенда сборной Бразилии Пеле (757 мячей). Отметим, что также есть и другие данные по поводу количества забитых мячей у Бицана и Пеле – 805 и 767 голов соответственно.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y