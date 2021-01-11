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Squawka: Роналду повторил достижение Бицана – Криштиану тоже стал рекордсменом по голам за всю историю

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В официальных матчах

Squawka: Роналду повторил достижение Бицана – Криштиану тоже стал рекордсменом по голам за всю историю
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в ворота "Сассуоло" под занавес поединка 17-го тура Серии А (3:1). Это взятие ворот стало для португальца 759-м за клуб и сборную в рамках официальных матчей.

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По информации Squawka, по этому показателю Роналду сравнялся с экс-нападающим Йозефом Бицаном (759 голов). Это рекорд мирового футбола.

Следом за ними идет легенда сборной Бразилии Пеле (757 мячей). Отметим, что также есть и другие данные по поводу количества забитых мячей у Бицана и Пеле – 805 и 767 голов соответственно.

Для "Ювентуса" победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Гранд набрал 33 зачетных пункта и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

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В статье: Криштиану Роналду Йозеф Бицан
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