Рафаэль Бенитес расторг контракт с Далянь Про

Рафаэль Бенитес покинул "Далянь Про". Об этом специалист сообщил на своём официальном сайте.

60-летний испанец захотел быть ближе к семье во время пандемии. Клуб пошёл ему навстречу и стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

Бенитес работал в китайском клубе с июля 2019-го года.

По информации СМИ, его зарплата в Поднебесной составляла 13 миллионов евро за сезон.