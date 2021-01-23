Рафаэль Бенитес расторг контракт с Далянь Про
Рафа захотел быть ближе к семье
Рафаэль Бенитес покинул "Далянь Про". Об этом специалист сообщил на своём официальном сайте.
60-летний испанец захотел быть ближе к семье во время пандемии. Клуб пошёл ему навстречу и стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.
Бенитес работал в китайском клубе с июля 2019-го года.
По информации СМИ, его зарплата в Поднебесной составляла 13 миллионов евро за сезон.
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