Экс-тренер Барселоны может продолжить карьеру в Китае
Кике Сетьен находится в поисках работы
Бывший тренер "Барселоны" Кике Сетьен может продолжить карьеру в Китае.
По информации Marca, 62-летний специалист ведёт активные переговоры с клубом "Далянь Про". В субботу этот пост покинул его соотечественник Рафаэль Бенитес.
Последним местом работы Сетьена была "Барселона". Он возглавлял каталонцев с января по август 2020 года, а до этого успешно трудился в "Лас-Пальмасе" и "Бетисе".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вот это пушка! ВИДЕО, как Макаренко забил свой третий гол в чемпионате Бельгии
- Очень трогательно: Макгрегор и Порье тепло попрощались после боя. Видео
- Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора
- Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб российской ФНЛ из села
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...