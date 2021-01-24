Экс-тренер Барселоны может продолжить карьеру в Китае

Бывший тренер "Барселоны" Кике Сетьен может продолжить карьеру в Китае.

По информации Marca, 62-летний специалист ведёт активные переговоры с клубом "Далянь Про". В субботу этот пост покинул его соотечественник Рафаэль Бенитес.

Последним местом работы Сетьена была "Барселона". Он возглавлял каталонцев с января по август 2020 года, а до этого успешно трудился в "Лас-Пальмасе" и "Бетисе".