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Соперник Шахтера по ЛЕ вырвал победу в главном дерби Израиля

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Тель-Авив на 90+5 минуте прибил Хайфу

Соперник Шахтера по ЛЕ вырвал победу в главном дерби Израиля
Новина українською

В среду 27 января в Израиле были сыграны несколько матчей местного чемпионата, в одном из которых соперник "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив принимал лидера чемпионата "Маккаби" из Хайфы.

Матч, как и следовало ожидать для двух прямых конкурентов, получился напряженным и местами даже грубым (семь желтых карточке).

Гости первыми открыли счет в первом тайме, однако Тель-Авив сравнял еще до перерыва.

Развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время, когда на 90+5 минуте победный гол с пенальти забил Пешич.

2:1. Тель-Авив побеждает и сокращает отставание от Хайфы до 5 пунктов.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Маккаби (Хайфа) Шахтер (Донецк)
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