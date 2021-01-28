Соперник Шахтера по ЛЕ вырвал победу в главном дерби Израиля

В среду 27 января в Израиле были сыграны несколько матчей местного чемпионата, в одном из которых соперник "Шахтера" по 1/16 Л иги Европы "Маккаби" Тель-Авив принимал лидера чемпионата "Маккаби" из Хайфы.

Матч, как и следовало ожидать для двух прямых конкурентов, получился напряженным и местами даже грубым (семь желтых карточке).

Гости первыми открыли счет в первом тайме, однако Тель-Авив сравнял еще до перерыва.

Развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время, когда на 90+5 минуте победный гол с пенальти забил Пешич.

2:1. Тель-Авив побеждает и сокращает отставание от Хайфы до 5 пунктов.