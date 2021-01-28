Соперник Шахтера по ЛЕ вырвал победу в главном дерби Израиля
Тель-Авив на 90+5 минуте прибил Хайфу
В среду 27 января в Израиле были сыграны несколько матчей местного чемпионата, в одном из которых соперник "Шахтера" по 1/16 Л
Матч, как и следовало ожидать для двух прямых конкурентов, получился напряженным и местами даже грубым (семь желтых карточке).
Гости первыми открыли счет в первом тайме, однако Тель-Авив сравнял еще до перерыва.
Развязка наступила уже в компенсированное ко второму тайму время, когда на 90+5 минуте победный гол с пенальти забил Пешич.
2:1. Тель-Авив побеждает и сокращает отставание от Хайфы до 5 пунктов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кубок Италии. Аталанта - Лацио 3:2. Гол Малиновского и героизм десятерых
- Малиновский сравнял счет в кубковом матче с Лацио - ВИДЕО
- Официально: Сборная Украины в ноябре сыграет спарринг с Болгарией
- Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...