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Золотая бутса 2021: Отрыв Левандовского, рывок Андре Силвы, надежды Салаха и Роналду

Общие новости
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До трех матчей затянулась голевая засуха Роналду, а вот Левандовского не сдержать – в девяти подряд играх чемпионата забивает поляк

Золотая бутса 2021: Отрыв Левандовского, рывок Андре Силвы, надежды Салаха и Роналду
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Все более интересной становится борьба за "Золотую бутсу 2021". Во многом благодаря немецкой Бундеслиге происходят основные изменения (и интриги) в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов. Впрочем, лидер остается неизменным. "Бавария" в субботу разгромила "Хоффенхайм" - 4:1, очередным точным ударом отметился Роберт Левандовский, 15 голов в девяти последних матчах чемпионата забил поляк. Теперь на счету Роберта 24 гола в Бундеслиге 2020/21. Далеко позади все остальные преследователи.

На второе место нашего рейтинга, наверное, немного неожиданно вышел португальский нападающий "Айнтрахта" Андре Силва, который в 19-м туре чемпионата Германии оформил дубль в ворота "Герты". Франкфуртцы добыли волевую победу (3:1) и вышли на четвертое место в турнирной таблице. Всего в сезоне у Силвы 16 точных ударов.

Третье место по состоянию на 1 февраля делят Мохамед Салах и Криштиану Роналду. Форвард "Ливерпуля" на выходных дважды забил "Вест Хэму", помог одержать мерсисайдцам уверенную победу 3:1 и заодно поправил свои позиции в гонке голеодоров. А вот Роналду в чемпионате Италии не может забить в трех последних матчах, остается 15 голов у Криштиану и надежды на будущих соперников, вполне может прорвать португальца в ближайшее время, как с ним часто бывало ранее после подобной засухи.

Золотая бутса 2021: Отрыв Левандовского, рывок Андре Силвы, надежды Салаха и Роналду - изображение 1

Хорошую возможность поправить свои показатели упустил в минувший уик-энд Эрлинг Холанд. Нападающий "Боруссии" Дортмунд не забил пенальти в ворота "Аугсбурга", хотя и без этого промаха "желто-черные" смогли добыть волевую победу над соперником (3:1).

Всего 14 голов у Холанда, как и еще трех футболистов. "Интер" в итальянской Серии А разгромил "Беневенто" - 4:0, два мяча на счету Ромелу Лукаку. Также дублем отметился Луис Суарес, а его "Атлетико" в гостях разобралось с "Кадисом" (2:4). Ну и во Франции ПСЖ сенсационно уступил "Лорьяну" 2:3, оба мяча парижан забил Неймар, а вот Килиан Мбаппе расписаться в воротах соперника не смог – у Мбаппе остается 14 голов в Лиге 1.

Андрей Крамарич забил единственный гол за "Хоффенхайм" в 19-м туре Бундеслиги в ворота "Баварии". И хоть его команда проиграла, но хорватский нападающий забил уже пятый гол в трех последних матчах чемпионата и стремительно ворвался в десятку главных претендентов на "Золотую бутсу". Всего 13 голов у Крамарича, столько же и у Ваута Вегорста, который в воскресенье забил за "Вольфсбург", а также у Чиро Иммобиле (форвард "Лацио" на прошлых выходных голом не отметился).

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 1 февраля

голы

очки

1

Роберт Левандовский (Бавария)

24

48

2

Андре Силва (Айнтрахт Ф)

16

32

3…4

Мохамед Салах (Ливерпуль)

15

30

3…4

Криштиану Роналду (Ювентус)

15

30

5…8

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

14

28

5…8

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

14

28

5…8

Ромелу Лукаку (Интер)

14

28

5…8

Луис Суарес (Атлетико)

14

28

9…11

Андрей Крамарич (Хоффенхайм)

13

26

9…11

Чиро Иммобиле (Лацио)

13

26

9…11

Ваут Вегорст (Вольфсбург)

13

26

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В статье: Роберт Левандовский Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Луис Суарес Ромелу Лукаку Золотая бутса Мохамед Салах Андре Силва Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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