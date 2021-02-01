Золотая бутса 2021: Отрыв Левандовского, рывок Андре Силвы, надежды Салаха и Роналду
До трех матчей затянулась голевая засуха Роналду, а вот Левандовского не сдержать – в девяти подряд играх чемпионата забивает поляк
Все более интересной становится борьба за "Золотую бутсу 2021". Во многом благодаря немецкой Бундеслиге происходят основные изменения (и интриги) в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов. Впрочем, лидер остается неизменным. "Бавария" в субботу разгромила "Хоффенхайм" - 4:1, очередным точным ударом отметился Роберт Левандовский, 15 голов в девяти последних матчах чемпионата забил поляк. Теперь на счету Роберта 24 гола в Бундеслиге 2020/21. Далеко позади все остальные преследователи.
На второе место нашего рейтинга, наверное, немного неожиданно вышел португальский нападающий "Айнтрахта" Андре Силва, который в 19-м туре чемпионата Германии оформил дубль в ворота "Герты". Франкфуртцы добыли волевую победу (3:1) и вышли на четвертое место в турнирной таблице. Всего в сезоне у Силвы 16 точных ударов.
Третье место по состоянию на 1 февраля делят Мохамед Салах и Криштиану Роналду. Форвард "Ливерпуля" на выходных дважды забил "Вест Хэму", помог одержать мерсисайдцам уверенную победу 3:1 и заодно поправил свои позиции в гонке голеодоров. А вот Роналду в чемпионате Италии не может забить в трех последних матчах, остается 15 голов у Криштиану и надежды на будущих соперников, вполне может прорвать португальца в ближайшее время, как с ним часто бывало ранее после подобной засухи.
Хорошую возможность поправить свои показатели упустил в минувший уик-энд Эрлинг Холанд. Нападающий "Боруссии" Дортмунд не забил пенальти в ворота "Аугсбурга", хотя и без этого промаха "желто-черные" смогли добыть волевую победу над соперником (3:1).
Всего 14 голов у Холанда, как и еще трех футболистов. "Интер" в итальянской Серии А разгромил "Беневенто" - 4:0, два мяча на счету Ромелу Лукаку. Также дублем отметился Луис Суарес, а его "Атлетико" в гостях разобралось с "Кадисом" (2:4). Ну и во Франции ПСЖ сенсационно уступил "Лорьяну" 2:3, оба мяча парижан забил Неймар, а вот Килиан Мбаппе расписаться в воротах соперника не смог – у Мбаппе остается 14 голов в Лиге 1.
Андрей Крамарич забил единственный гол за "Хоффенхайм" в 19-м туре Бундеслиги в ворота "Баварии". И хоть его команда проиграла, но хорватский нападающий забил уже пятый гол в трех последних матчах чемпионата и стремительно ворвался в десятку главных претендентов на "Золотую бутсу". Всего 13 голов у Крамарича, столько же и у Ваута Вегорста, который в воскресенье забил за "Вольфсбург", а также у Чиро Иммобиле (форвард "Лацио" на прошлых выходных голом не отметился).
Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 1 февраля
|
голы
|
очки
|
1
|
Роберт Левандовский (Бавария)
|
24
|
48
|
2
|
Андре Силва (Айнтрахт Ф)
|
16
|
32
|
3…4
|
Мохамед Салах (Ливерпуль)
|
15
|
30
|
3…4
|
Криштиану Роналду (Ювентус)
|
15
|
30
|
5…8
|
Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
|
14
|
28
|
5…8
|
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
|
14
|
28
|
5…8
|
Ромелу Лукаку (Интер)
|
14
|
28
|
5…8
|
Луис Суарес (Атлетико)
|
14
|
28
|
9…11
|
Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
|
13
|
26
|
9…11
|
Чиро Иммобиле (Лацио)
|
13
|
26
|
9…11
|
Ваут Вегорст (Вольфсбург)
|
13
|
26
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