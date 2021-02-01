Золотая бутса 2021: Отрыв Левандовского, рывок Андре Силвы, надежды Салаха и Роналду

Все более интересной становится борьба за "Золотую бутсу 2021". Во многом благодаря немецкой Бундеслиге происходят основные изменения (и интриги) в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов. Впрочем, лидер остается неизменным. "Бавария" в субботу разгромила "Хоффенхайм" - 4:1, очередным точным ударом отметился Роберт Левандовский, 15 голов в девяти последних матчах чемпионата забил поляк. Теперь на счету Роберта 24 гола в Бундеслиге 2020/21. Далеко позади все остальные преследователи.

На второе место нашего рейтинга, наверное, немного неожиданно вышел португальский нападающий "Айнтрахта" Андре Силва, который в 19-м туре чемпионата Германии оформил дубль в ворота "Герты". Франкфуртцы добыли волевую победу (3:1) и вышли на четвертое место в турнирной таблице. Всего в сезоне у Силвы 16 точных ударов.

Третье место по состоянию на 1 февраля делят Мохамед Салах и Криштиану Роналду. Форвард "Ливерпуля" на выходных дважды забил "Вест Хэму", помог одержать мерсисайдцам уверенную победу 3:1 и заодно поправил свои позиции в гонке голеодоров. А вот Роналду в чемпионате Италии не может забить в трех последних матчах, остается 15 голов у Криштиану и надежды на будущих соперников, вполне может прорвать португальца в ближайшее время, как с ним часто бывало ранее после подобной засухи.

Хорошую возможность поправить свои показатели упустил в минувший уик-энд Эрлинг Холанд. Нападающий "Боруссии" Дортмунд не забил пенальти в ворота "Аугсбурга", хотя и без этого промаха "желто-черные" смогли добыть волевую победу над соперником (3:1).

Всего 14 голов у Холанда, как и еще трех футболистов. "Интер" в итальянской Серии А разгромил "Беневенто" - 4:0, два мяча на счету Ромелу Лукаку. Также дублем отметился Луис Суарес, а его "Атлетико" в гостях разобралось с "Кадисом" (2:4). Ну и во Франции ПСЖ сенсационно уступил "Лорьяну" 2:3, оба мяча парижан забил Неймар, а вот Килиан Мбаппе расписаться в воротах соперника не смог – у Мбаппе остается 14 голов в Лиге 1.

Андрей Крамарич забил единственный гол за "Хоффенхайм" в 19-м туре Бундеслиги в ворота "Баварии". И хоть его команда проиграла, но хорватский нападающий забил уже пятый гол в трех последних матчах чемпионата и стремительно ворвался в десятку главных претендентов на "Золотую бутсу". Всего 13 голов у Крамарича, столько же и у Ваута Вегорста, который в воскресенье забил за "Вольфсбург", а также у Чиро Иммобиле (форвард "Лацио" на прошлых выходных голом не отметился).

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 1 февраля