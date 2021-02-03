IFFHS: Месси – лучший игрок десятилетия в Южной Америке

Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает делиться различными рейтингами. По версии IFFHS, лучшим футболистом Южной Америки за период с 2011 года по 2021-й стал аргентинский футболист Лионель Месси. Естественно, всю декаду Лео играл за "Барселону".

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Второе место занял нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар, на третьей позиции – экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеш.

Месси – шестикратный обладатель Золотого мяча и Золотой бутсы, является воспитанником футбольной академии "сине-гранатовых", в составе первой команды выступает с 17 лет.