Соперник Динамо теряет звезду, 13 млн за румына. ТОП-10 самых дорогих трансферов зимы

Зимой топ-клубы редко тратят большие деньги на новых футболистов. А вот середняки латают дыры или добавляют себе козырей в борьбе за более высокие позиции. Зимнее трансферное окно 2021 года по большому счету обошлось без сенсационных переходов, но это не мешает нам сделать подборку из десяти самых дорогих трансферов. Цифры взяты с сайта transfermarkt.

Саид Бенрахма, Алжир, 25 лет

"Брентфорд" >>>> "Вест Хэм"

Сумма - 23 млн евро

Позиция - левый вингер

На самом деле Саид уже успел сыграть за молотобойцев в текущем сезоне 17 матчей (2 гола + 2 результативные передачи). Но в октябре "Вест Хэм" взял алжирца в аренду, а в январе полноценно выкупил его контракт

Себастьен Алле, Кот д'Ивуар, 26 лет

"Вест Хэм" >>>> "Аякс"

Сумма – 22,5 млн евро

Позиция - центр форвард

Алле переезжал в Лондон в статусе звезды Бундеслиги, начинал в "Вест Хэме" весьма неплохо, но у Дэвида Мойеса использовался только в статусе резервиста. В "Аяксе" сразу взялся за дело - в первых шести матчах чемпионата Нидерландов Себастьен забил два гола и четыре раза ассистировал партнерам

Амад Диалло, Кот д'Ивуар, 18 лет

"Аталанта" >>>> "Манчестер Юнайтед"

Сумма – 21,5 млн евро

Позиция - вингер

Никто не будет спорить с тем фактом, что Амад - большой талант. Решение МЮ заплатить значительную сумму за 18-летнего парня, у которого за плечами всего пять матчей в составе первой команды из Бергамо, объясняется желанием сэкономить на будущее. Впрочем, вряд ли Диалло получит достаточно игрового времени уже в текущем сезоне, ведь его конкурентами являются Рашфорд, Марсьяль и даже в последнее время Погба

Доминик Собослаи, Венгрия, 20 лет

"РБ Зальцбург" >>>> "РБ Лейпциг"

Сумма - 20 млн евро

Позиция - левый полузащитник

Вольф, Айдара, Лаймер, Кейта, Упамекано, Бернардо - "Зальцбург" давно имеет репутацию полигона по воспитанию кадров для "Лейпцига". Оно и неудивительно - приставка РБ в названиях обоих клубов многое объясняет. Собослаи - один из самых больших талантов, который переехал из Австрии в Германию. В Венгрии в нем видят футболиста, который способен вывести сборную на принципиально новый уровень. Из Зальцбурга он переезжал со статистикой 9 голов и 11 результативных передач в 22-х матчах австрийской Бундеслиги, Лиги Чемпионов и национального кубка

Крепин Диатта, Сенегал, 21 год

"Брюгге" >>>> "Монако"

Сумма 20 млн евро

Позиция - вингер

Пример того, как нужно зарабатывать на трансферах. "Брюгге" купил этого парня в январе 2018-го у норвежского "Сапсборга" за 2 млн, а теперь продал в десять раз дороже и обеспечил себе активную трансферную кампанию зимой. Бельгийский клуб от продажи своей "жемчужины" не остановило и участие в плей-офф Лиги Европы, где его ждет встреча с киевским "Динамо". В Бельгии Диатта в этом сезоне успел сыграть 19 матчей, в которых забил десять мячей. Хорошо, что бело-синие с ним не встретятся

Никола Ровелла, Италия, 19 лет

"Дженоа" >>>> "Ювентус" >>>> "Дженоа"

Сумма - 18 млн евро

Позиция - опорный полузащитник

Туринский гранд сработал в своем традиционном стиле - выкупил одного из самых перспективных игроков в своем поколении и оставил его в родном клубе набираться опыта. Никола стремительно ворвался в профессиональный футбол - несмотря на столь юный возраст, он закрывает чрезвычайно важную позицию опорного полузащитника. В текущем сезоне успел сыграть уже девять матчей в Серии А

Паулиньо, Португалия, 28 лет

"Брага" >>>> "Спортинг"

Сумма - 16 млн евро

Позиция - форвард

"Спортинг" хотел Романа Яремчука, но "Гент" отказался продавать украинца за предложенную сумму. Поэтому лиссабонцы нашли альтернативу в родном чемпионате, заодно и конкурента ослабили. Паулиньо в текущем сезоне забил десять голов, один из них - в ворота "Зари" в Лиге Европы. А еще в ноябре дебютировал в составе сборной Португалии

Морган Сансон, Франция, 26

"Марсель" >>>> "Астон Вилла"

Сумма – 15,8 млн евро

Позиция - центральный полузащитник

"Марсель" находится в затруднительном положении, обусловленном неэффективным менеджментом. Не зря же Жозе Виллаш-Боаш подал в отставку на днях. Но "Астон Виллу" это наверняка волнует в последнюю очередь - бирмингемцы относительно дешево получили в свое распоряжение качественного хавбека, способного как забивать самому, так и ассистировать партнерам

Деннис Ман, Румыния, 22 года

"ФКСБ" >>>> "Парма"

Сумма - 13 млн

Позиция - правый вингер

Чтобы итальянский клуб не пожалел такую ​​сумму на игрока из Восточной Европы, он должен быть действительно талантливым. За Денниса Мана из "Стяуа" (прежнее название клуба) говорит его статистика - 17 голов и 7 результативных передач в 21 сыгранных матчах

Йоаким Мехлу, Дания, 23 года

"Генк" >>>> "Аталанта"

Сумма - 11 млн

Позиция - правый защитник

На фланговых защитников в системе Джан-Пьеро Гасперини выпадает особая роль. Сейчас с ней на отлично справляются Хатебур и Гозенс, но и им периодически нужен отдых. Датский защитник Мехле должен предоставить тренеру "Аталанты" необходимую глубину состава. Йоаким, к слову, уже успел принять участие в восьми поединках за бергамасков