Праздник звезд современного футбола: Неймар и Роналду отмечают День рождения

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года в Фуншале. Португальский футболист выступают за "Ювентус" и сборную своей страны, сегодня ему исполнилось 36 лет. Роналду – лучший бомбардир в истории "Реала" и сборной Португалии, он неоднократно становился обладателем Золотого мяча France Football (2008, 2016, 2017), Золотого мяча ФИФА (2013, 2014) и Золотой бутсы (2008, 2011, 2014, 2015). Ранее он защищал цвета "МЮ" и "Спортинга".

Читайте также К финалу контракта ему будет 38 лет: Роналду продлит трудовой договор с Ювентусом

Неймар да Силва Сантос Жуниор родился 5 февраля 1992 года в Можи-дас-Крузис (штат Сан-Паулу). Бразилец играет за "Пари Сен-Жермен" и сборную своей страны, его считают крайне техничным исполнителем. Ранее он выступал за "Сантос" и "Барселону".

5 февраля в разные года также родились Карлос Тевес, Джованни Ван Бронкхорст и Свен-Йоран Эрикссон. Также важно отметить, что сегодня Чезаре Мальдини могло исполниться 88 лет.