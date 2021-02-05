Праздник звезд современного футбола: Неймар и Роналду отмечают День рождения
Сегодня много именинников
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года в Фуншале. Португальский футболист выступают за "Ювентус" и сборную своей страны, сегодня ему исполнилось 36 лет. Роналду – лучший бомбардир в истории "Реала" и сборной Португалии, он неоднократно становился обладателем Золотого мяча France Football (2008, 2016, 2017), Золотого мяча ФИФА (2013, 2014) и Золотой бутсы (2008, 2011, 2014, 2015). Ранее он защищал цвета "МЮ" и "Спортинга".
Неймар да Силва Сантос Жуниор родился 5 февраля 1992 года в Можи-дас-Крузис (штат Сан-Паулу). Бразилец играет за "Пари Сен-Жермен" и сборную своей страны, его считают крайне техничным исполнителем. Ранее он выступал за "Сантос" и "Барселону".
5 февраля в разные года также родились Карлос Тевес, Джованни Ван Бронкхорст и Свен-Йоран Эрикссон. Также важно отметить, что сегодня Чезаре Мальдини могло исполниться 88 лет.
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