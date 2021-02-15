Официально: Аль-Хиляль уволил Развана Луческу с должности главного тренера первой команды
Румын будет искать новое место работы
Eurosport
Разван Луческу был уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Аль-Хиляль". С саудовцами румын становился победителем Лиги чемпионов АФК и чемпионом Саудовской Аравии.
Однако последние результаты команды оставляли желать лучшего – после поражения в Суперкубке страны команде "Аль-Наср Рияд" (0:3), подопечные сына тренера киевского "Динамо" проиграли "Абхе" (2:3) и "Дамаку" (1:0), сумев обыграть только последнюю команду первенства "Аль-Айн" (0:5).
???? #AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with “Razvan”..— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 14, 2021
and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc
Напомним, Разван Луческу трудоустроился в "Аль-Хиляль" еще летом 2019 года. В ноябре 2020-го румын переболел коронавирусом.
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