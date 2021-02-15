  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Официально: Аль-Хиляль уволил Развана Луческу с должности главного тренера первой команды

Общие новости
(1 голосов)

Румын будет искать новое место работы

Официально: Аль-Хиляль уволил Развана Луческу с должности главного тренера первой команды

Eurosport

Новина українською

Разван Луческу был уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Аль-Хиляль". С саудовцами румын становился победителем Лиги чемпионов АФК и чемпионом Саудовской Аравии.

Читайте такжеШахтер и Динамо останутся без тренеров, Луческу обыграет Каштру, Ингулец вылетит. Что нас ждет во второй части УПЛ

Однако последние результаты команды оставляли желать лучшего – после поражения в Суперкубке страны команде "Аль-Наср Рияд" (0:3), подопечные сына тренера киевского "Динамо" проиграли "Абхе" (2:3) и "Дамаку" (1:0), сумев обыграть только последнюю команду первенства "Аль-Айн" (0:5).

Напомним, Разван Луческу трудоустроился в "Аль-Хиляль" еще летом 2019 года. В ноябре 2020-го румын переболел коронавирусом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Разван Луческу Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
15.02.2021 в 11:02
Вот к папе пусть и идёт!!!Только в Румынию!!!Имею ввиду Развана!Румыния будет счастлива,"Возвращение блудного сына!!!"
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...