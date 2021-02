Официально: Аль-Хиляль уволил Развана Луческу с должности главного тренера первой команды

Разван Луческу был уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Аль-Хиляль". С саудовцами румын становился победителем Лиги чемпионов АФК и чемпионом Саудовской Аравии.

Однако последние результаты команды оставляли желать лучшего – после поражения в Суперкубке страны команде "Аль-Наср Рияд" (0:3), подопечные сына тренера киевского "Динамо" проиграли "Абхе" (2:3) и "Дамаку" (1:0), сумев обыграть только последнюю команду первенства "Аль-Айн" (0:5).

???? #AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with “Razvan”..

and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc