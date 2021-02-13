Шахтер и Динамо останутся без тренеров, Луческу обыграет Каштру, Ингулец вылетит. Что нас ждет во второй части УПЛ

Журналисты UA-Футбол и авторы проекта “Халат Милевского” Александр Рыженко и Георгий Грошев выбрали десять интересных каждому из нас тем и предсказывают, как будет развиваться ситуация во второй части чемпионата Украины, который стартует уже сегодня.

Атакующая команда Йовичевича не избежит разгромов

Этой зимой "Днепр-1", идущий почетно последним, активно поработал на трансферном рынке. Спасать днепрян прибыли голкипер Заури Махарадзе, бразильские вингеры Билл и Вагнер, а также хорватский нападающий Чуже. Говорить много об игре последних не приходится, но сейчас четко ясно одно - они должны будут укрепить атакующий потенциал команды, который и без новой тройки игроков казался внушительным.

Однако вектор команды не совсем понятен. В первой части сезона они забили 16 голов (средние цифры), но пропустили 28 голов, лидируя по этому показателю. Вероятнее всего, Игорь Йовичевич неправильно понял тезис, что лучшая защита - это нападение. Пока что укреплением обороны никто не занимался, а потому не факт, что сзади игра днепрян, как по волшебству, стабилизируется, а защитники перестанут косячить. А значит и разгромов не избежать. Причем не только от грандов, но и от грамотных середняков. Георгий Грошев

Звёздное пополнение “Руха” себя не оправдает

Львовяне не стали активным игроком трансферного рынка, подписав лишь пятерых. Причём вернувшиеся из аренды Лях и Сыч, видимо, будут использоваться за дубль клуба, поэтому список новичков сокращается до троих.

Наименее раскрученной персоной стал Карасюк, и вот как раз у него наибольшие шансы стать железно основным. Роману не нужно знакомиться с УПЛ: в своё время он очень достойно играл в каменской “Стали” и ровенском “Вересе”, который в какой-то момент стал крёстным отцом “Львова”. С появлением Карасюка львовяне добавляют конкуренции опорной зоне, а вместе с тем отправляют в глубокий запас Копыну, прошедшего с клубом путь со Второй лиги до дебюта в УПЛ.

Два других новичка могут посоревноваться с Милевским за звание самого звёздного трансфера зимы в украинском футболе.

Защитника Рагнара Сигурдссона представили с большим пафосом, постоянно указывая на его яркое прошлое. Прошлое на самом деле впечатляющее. Но проблема в другом. Во-первых, весь свой багаж воспоминаний исландец не вынесет на поле, чтобы помочь своей новой команде в обороне сыграть на ноль. А во-вторых, ему ещё в принципе нужно выйти на поле, учитывая, насколько он травматичен и уже успел попасть в клубный лазарет до первого официального матча.

Наконец, Борячук должен усилить нападение команды - зону, где у Ивана Федыка и так фактически пять игроков: Кухаревич, Беленький, Кондраков, Козловский, Климчук. Ладно, оставим одного Кухаревича - молодое дарование, которое по идее ещё этой зимой должно было покинуть команду, уехав в Бельгию. Не уехал, а весь пиар вокруг него оказался фарсом. Что дальше? Весь хайп вокруг Кухаревича окажется бессмысленным, и Федык усадит его в запас ради арендованного нападающего “Шахтёра”? Или Борячук будет использоваться на флангах - ещё одной перегруженной зоне у львовян?

Подводя итог. “Рух” подписал пятерых: двое из них усилят дубль команды, ещё один добавит атмосферы при коммуникации с медперсоналом, один будет проигрывать конкуренцию форварду, славу которого за зиму подняли на несколько порядков, и взяли очень толкового опорного полузащитника. Но Ивана Федыка в его играх разума было не понять ещё осенью. Ротация состава от матча к матчу с учётом приглашённых должна не уменьшиться, а лишь вырасти. Ради чего? Александр Рыженко

Селезнев снова будет играть в УПЛ

Селезнев и Вакула вели заочную борьбу за победу в номинации "главный неудачник зимы". Стоит честно признать, что молодой вингер "Шахтера" еще достаточно юн и бороться с опытным форвардом ему тяжеловато. Ситуация с Евгением действительно непонятна, но сам форвард уверяет - своего последнего слова в украинском футболе он еще не сказал. Как минимум, пока не будет побит рекорд по голам в УПЛ.

Главный вопрос - где Селезнев может оказаться? Даже если откинуть сценарий, при котором он вернется в "Колос", вариантов хватает. Есть "Рух", которым руководит Григорий Козловский, сохранивший с нападающий приятельские отношения. Есть "Олимпик", потерявший зимой Шахаба, который забивал львиную долю голов клуба. Да, в силу возраста Селезнев вряд ли таким же эффективным, но взамен "Олимпик" получит постоянное внимание прессы, что можно назвать имиджевым ходом. Самому Евгению будет комфортно, ведь "Олимпик" сейчас базируется в Киеве, а значит можно не покидать столицу.

Селезнева можно не любить и обвинять во многих вещах, но футболист он с характером и все недавние события только усилят его желание остаться в футболе. В каком бы клубе он не оказался, его игра против команды Костышина точно будет особенной. Георгий Грошев

Вакулу в УПЛ мы не увидим

Влад наломал дров во время зимней паузы даже больше, чем Селезнёв. Хотя бы потому, что мы до сих пор не знаем, почему Евгений покинул расположение “Колоса” и с чем связаны тёрки с Костышиным. По Вакуле ситуация более ясная: неспортивное поведение сначала в “Десне”, а потом в “Мариуполе” поставили крест на его надеждах вернуться в сильнейшую лигу страны. Собственно, он ещё после переезда в “Шахтёр” практически лишил себя игровой практики, поддерживая форму в играх молодёжного чемпионата, а в течение января этого года только усугубил ситуацию.

Кому теперь может понадобиться игрок, который а) без игровой практики; б) два очень неплохих клуба УПЛ отказываются от него; в) футболист, к человеческим качествам которого ещё не каждый найдёт подход? Для этого в потенциальном клубе должна либо гореть синим пламенем позиция левого вингера, либо это будет команда достаточно средней руки. Например, какой-нибудь венгерский “Мезёкёвешд” - середняк чемпионата, где украинцев хватает и где они, в общем-то, на довольно хорошем счету. Может, интерес к нему проявит, например, “Днепр-1”. Йовичевичу, похоже, всё равно, кого подписывать, лишь бы это был игрок атаки. Ещё и о Селезнёве несколько дней назад хорват высказался, отметив, что был бы не против с ним поработать. Так почему бы тогда и не взять Вакулу?

Но все эти варианты - вилами по воде. Именно три приведённых выше фактора пока поставят на паузу карьеру игрока, пока он не разберётся сам в себе. А дальше будет видно.

Не будем демонизировать вингера, ведь есть и положительные моменты: Вакула действительно очень крутой футболист и однозначно один из сильнейших, которые в последние годы вырастил “Мариуполь” (я напомню, что Влад перебрался не из “Шахтёра”, а изначально именно приазовский клуб его отыскал и раскрыл). Также мы легко вспомним пример другого украинского футболиста, характер которого ему помешал сразу заиграть - это Марьян Швед. Зато сейчас он просто разрывает в бельгийском “Мехелене”, а его клуб за пару месяцев из числа аутсайдеров уже вплотную приблизился к группе претендентов на Лигу Европы. Александр Рыженко

Ингулец быстро попрощается с элитой

"Многое также будет зависеть от входящих трансферов. Будем откровенны, блистать в ПФЛ и показывать уровень в высшем дивизионе - разные вещи. На данный момент, ни одна из команд не обладает достаточными ресурсами для, условно говоря, борьбы за пятое-шестое места", - цитата из нашего превью к сезону УПЛ, где мы пытались предсказать будущее тройки новичков. Пока что, "Ингулец" пасет задних, арендовав в зимнее трансферное окно лишь одного новичка - Дениса Васина. Вингер команду точно усилит, вот только этого мало.

В первой части чемпионата "Ингулец" выделялся неплохой игрой в обороне, но атака была одной из самых тусклых в лиге, где временами выделялся Ситчинава и реализовывал пенальти Бартулович. Можно ли одним Васиным, который был запасным футболистом в "Ворскле", эту проблему решить? Ответ очевиден. Пока каждая из команд, конкурирующая с петровцами, искала новичков, Лавриненко снова приходилось делать ставку на тех же игроков, которые давали результат в Первой лиге. И если ранее "Ингулец" брал свое желанием, организованностью и временами недооценкой со стороны опытных команд, то всего этого уже может не хватить. Соперники зиму провели с гораздо большей пользой. Георгий Грошев

Милевский за второй круг отдаст больше голевых передач, чем забьёт сам

Возраст Артёма Владимировича сейчас уже не для работы по всей ширине поля в поисках единоборств и мяча. В 36+ главное думать уже не только и не столько о результате команды, но и о собственном здоровье. А для этого лучше действовать на менее энергозатратной позиции чуть глубже в середине поля.

Здесь у легендарного украинского форварда будет возможность и принять мяч, и голову поднять, и развернуться, и отдать. А задача забивать будет возложена на других: однозначно лучшего игрока нынешнего “Миная” Нуриева, а также нигерийского новичка Огбоннаю, который должен вытеснить из основы Шиндера.

Со времён прошлого захода Милевского в УПЛ изменилось многое. Константа лишь одна: тренеры продолжают проповедовать борьбу, а не красивую игру. Будет трудно найти пространство и получить передачу перед чужой штрафной. Но Артём Владимирович - это как раз тот футболист, которому много времени и места для принятия решения не нужно. Увидите. Александр Рыженко

Екатерина Монзуль продолжит раздавать всем красные

В конце прошлого месяца арбитр Екатерина Монзуль получила престижную награду как лучший арбитр года. Вряд ли кто-либо сомневался, что именно 39-летняя харьковчанка заберет данную награду, стоит только взглянуть на количество отсуженных ею игр, а также проанализировать их важность.

Любое назначение Монзуль на тот либо иной матч всегда вызывает интерес как со стороны экспертов, так и со стороны простых болельщиков. Сейчас мы не беремся делать каких-либо выводов о квалификации Екатерины, а просто обратим внимание на немалое количество удалений в матчах, на которых работает харьковчанка. Особенно в глаза бросается фактор ВАР - стоит только Монзуль (хотя и не только ей) начать пересматривать свое решение с помощью видео, как спустя пару долгих минут цвет карточки меняется с желтого на красный. Иногда складывается впечатления, что в регламенте есть пункт - "При использовании ВАР нужно менять решение. В противном случае - штраф".

Уже прямо сейчас мы готовы сделать ставку на то, что Екатерине выпадет честь, а параллельно и ответственность, судить украинское классическое, финал кубка и ряд других важных матчей. На таких играх сто процентов будет ВАР, а значит не избежать и ряда интересных решений, в том числе с красным оттенком. Георгий Грошев

“Шахтёр” не пройдёт всю дистанцию без поражений

В прошлом сезоне при подавляющем господстве “горняков” в УПЛ была очень высокой вероятность пройти весь чемпионат без поражений. В начале второго полугодия на нашем сайте даже выходил опрос, сумеет ли “Шахтёр” завершить чемпионат непобеждённым и, признаюсь, мне это казалось вполне реальным. Каштру временами позволял себе безбожно тасовать состав, но даже в новых сочетаниях его команда продолжала побеждать. И всё же пройти всю дистанцию и оставить в таблице один нолик не удалось: в начале марта уступили “Ворскле”, а спустя несколько недель “Заре”. И это результаты сезона, когда, повторюсь, преимущество команды над остальными было подавляющим.

Сейчас не так. Далеко не так. Во-первых, менеджмент клуба за зиму так и не разобрался в истории с Тайсоном, отпустили в придачу ещё и Коваленко, а трансферная работа третье межсезонье подряд ограничилась только возвращением арендованных. Причём, в нынешнем сезоне клуб пополнил только Мудрик “под перспективу”. Во-вторых, тренерский штаб за зиму так и не разобрался, как играть в сжатых пространствах на чужой половине поля, когда нужно взламывать массированную оборону. Возможно, второй пункт вытекает из первого (нет нужного усиления), но это лишь подтверждает, что проблемы не решены. Это только на руку всем соперникам по лиге, которым хорошо известна манера игры дончан. Надёжная игра на своей трети плюс быстрые (иногда даже этого не нужно будет) переходы в атаку сделают своё дело, вынудив Каштру как минимум раз выходить к прессе после матча чемпионата Украины в статусе проигравшего. “Шахтёр” сейчас очень уязвим. И весна это докажет. Александр Рыженко

Луческу и Каштру покинут свои клубы

Следующий сезон гранды встретят с новыми наставниками. Вывод, который напрашивается уже сейчас, хотя до лета еще долгих три с половиной месяца. Но многое ли изменится за это время? Давайте поразмышляем. Мирча Луческу, подписывая контракт с "Динамо" понимал, что его главная задача - вывести клуб в групповой этап ЛЧ. Без этого он бы вряд ли, учитывая его донецкие заслуги, мог рассчитывать на любовь болельщиков, а также на качественное усиление. Свою задачу опытный наставник выполнил, а после - перевыполнил. Киевляне зацепились за группу, а в чемпионате ушли зимовать на первом месте.

Что румынский тренер получил взамен? Его состав зимой был укреплен титанами вроде Сидклея и Кадири, которые на двоих вряд ли сыграют больше 15 минут весной. Маловато, Игорь Михайлович. И если трансферов не было сейчас, то вряд ли Мирча Михайлович поверит, что летом все поменяется и в Киев приедут новые Тейшейра и Фернандиньо. Возраст уже явно не тот, чтобы ждать и верить. Одним словом, нам видится два варианта. Либо Луческу выжмет из команды максимум, оставив после себя выжженную землю, добудет золото и уйдет триумфатором, либо закончит вторым, поняв, что никакого усиления в "Динамо" не будет. А значит, не будет и его.

С Каштру ситуация куда прозаичнее. Летом заканчивается его контракт, имя хорватского преемника уже давно известно и взрослым, и детям, а чтобы получить новую сделку нужно сделать подвиг космического масштаба. Выиграть Лигу Европы с Мораесом в нападении, к примеру. В такой вариант верится с трудом, как и в то, что португальский наставник в следующем сезоне будет руководить "горняками". Но у Каштру будет отличный шанс уйти из команды победителем - нужно всего лишь добыть золотые медали в УПЛ, и кубок страны в придачу. Задача не самая легкая, но выполнимая. Георгий Грошев

Луческу одержит первую победу над Шахтёром в УПЛ

Возможно, оба наставника и были бы рады остаться в Украине, однако обстоятельства работают против них. Мы все привыкли, что “Шахтёр” предпочитает системный подход во всём, но в последнее время этого сказать, увы нельзя. “Последнее время” началось с тех пор, как команду покинул Луческу. Один из ярких примеров как раз продление контракта с нынешним главным тренером: кто-то понимает, почему стороны ещё не объявили о расставании в конце сезона или о продлении соглашения? Или всё - в том числе кадровые вопросы - будет решаться в течение месячной летней паузы?

Сейчас Луческу перебрался в “Динамо”, где пытается поставить работу клуба на правильные рельсы развития. Пока он со своей работой справляется, выжимая из команды максимум: есть первое место в таблице, есть выход в евровесну. Наверное, румыну сюда очень хотелось бы дописать и победу над “Шахтёром” осенью, но эта встреча состоялась в разгар эпидемии COVID-19 в киевском клубе, вынудив “бело-синих” играть резервом. Тогда не справились, но будет ещё один шанс уже этой весной. Даже, возможно, два с учётом Кубка Украины. Да, была победа в Суперкубке страны, но это можно списать на начало сезона и усталость "горняков" из-за Лиги Европы.

Обе команды сейчас не впечатляют кадрами, зимние сборы получились очень блеклыми, поэтому в этом аспекте можем поставить знак равенства между двумя антиподами. Но остальное говорит больше в пользу “бело-синих”, чем “орнажево-чёрных”. Каштру проиграет Луческу прежде всего ещё тактически. “Горняки” ни за что не будут играть против “Динамо” на контратаках, что тем только на руку. Мы услышим много разговоров о “своей игре” и “клубной философии”, однако эти факторы вне результата на табло. Те две цифры, которые будут около гербов клубов - самое важное. Ресурсы “Шахтёра” позволяют провести массированную атаку на “динамовский” лагерь и выбить из колеи ещё до стартового свистка, но вряд ли это должно сработать на такого маститого зверя, как Мирча. Опыта ему не занимать. А ещё для него это будет один из самых принципиальных матчей в жизни: он создал тот “Шахтёр”, который сейчас пытается развивать Палкин. Он же его должен и сбросить с трона УПЛ впервые со времени своего ухода из клуба. Александр Рыженко