В футболе обсудили возможность для судей объявлять свои решения болельщикам на стадионе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил пока не давать права судьям объявлять по стадиону и коротко объяснять болельщикам свои решения после просмотра видеоповторов.

Такая идея обсуждалась, однако орган, занимающийся регулированием футбольных правил, приостановил дальнейшие переговоры на эту тему.

IFAB считает, что принимать такое решение преждевременно, сначала нужно проанализировать и оценить все плюсы и минусы такой практики.

ФИФА очень довольна использованием системы ВАР в мире. Глобальные выводы будут озвучены 5 марта на общем собрании членов Международной федерации футбола.