Самые дорогие футбольные команды мира. Список из топ-20 от Forbes
С испанцами и немцами в первой тройке
Фото: VOX
Журналист издания Forbes Майк Озанян, который специализируется на финансах в спортивной отрасли, сложил перечень из 20 самых дорогих футбольных команд мира.
Он отмечает, что за последние 2 года стоимость футбольных клубов выросла на 30%, поскольку инвесторы видят неиспользованный потенциал в этом виде спорта.
- Барселона (Испания) - 4,76 млрд долларов
- Реал Мадрид (Испания) - 4,75 млрд
- Бавария (Германия) - 4,215 млрд
- Манчестер Юнайтед (Англия) - 4,2 млрд
- Ливерпуль (Англия) - 4,1 млрд
- Манчестер Сити (Англия) - 4 млрд
- Челси (Англия) - 3,2 млрд
- Арсенал (Англия) - 2,8 млрд
- Пари Сен-Жермен (Франция) - 2,5 млрд
- Тоттенхэм (Англия) - 2,3 млрд
- Ювентус (Италия) - 1,95 млрд
- Боруссия (Германия) - 1,9 млрд
- Атлетико (Испания) - 1 млрд
- Интер (Италия) - 743 млн
- Эвертон (Англия) - 658 млн
- Милан (Италия) - 559 млн
- Рома (Италия) - 548 млн
- Вест Хэм Юнайтед (Англия) - 508 млн
- Лестер Сити (Англия) - 455 млн
- Аякс (Нидерланды) - 413 млн
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