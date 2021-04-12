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Самые дорогие футбольные команды мира. Список из топ-20 от Forbes

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С испанцами и немцами в первой тройке

Самые дорогие футбольные команды мира. Список из топ-20 от Forbes

Фото: VOX

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Журналист издания Forbes Майк Озанян, который специализируется на финансах в спортивной отрасли, сложил перечень из 20 самых дорогих футбольных команд мира.

Он отмечает, что за последние 2 года стоимость футбольных клубов выросла на 30%, поскольку инвесторы видят неиспользованный потенциал в этом виде спорта.

  1. Барселона (Испания) - 4,76 млрд долларов
  2. Реал Мадрид (Испания) - 4,75 млрд
  3. Бавария (Германия) - 4,215 млрд
  4. Манчестер Юнайтед (Англия) - 4,2 млрд
  5. Ливерпуль (Англия) - 4,1 млрд
  6. Манчестер Сити (Англия) - 4 млрд
  7. Челси (Англия) - 3,2 млрд
  8. Арсенал (Англия) - 2,8 млрд
  9. Пари Сен-Жермен (Франция) - 2,5 млрд
  10. Тоттенхэм (Англия) - 2,3 млрд
  11. Ювентус (Италия) - 1,95 млрд
  12. Боруссия (Германия) - 1,9 млрд
  13. Атлетико (Испания) - 1 млрд
  14. Интер (Италия) - 743 млн
  15. Эвертон (Англия) - 658 млн
  16. Милан (Италия) - 559 млн
  17. Рома (Италия) - 548 млн
  18. Вест Хэм Юнайтед (Англия) - 508 млн
  19. Лестер Сити (Англия) - 455 млн
  20. Аякс (Нидерланды) - 413 млн
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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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