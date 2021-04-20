Президент Суперлиги и Реала призвал подумать над теми, чтобы сделать футбольные матчи более короткими
90 минут, вы что? А если еще и 120 с пенальти? Не-не-не
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Президент мадридского "Реала" и нового турнира под названием Суперлига Флорентино Перес объявил об еще одной потенциальной реформе в футболе. Цитирует Переса Marca.
"Молодые люди регулярно говорят о том, что матчи для них слишком долгие или неинтересные. "Реал" был основан в 1902 году, прошло определенное время. Часто бывает, что мы с внуками и тем более с политиками не понимаем друг друга. Для этого необходимо прикладывать усилия. Если молодежь завела об этом тему, значит, нужно сокращать длительность поединков, или хотя бы подумать об этом".
Напомним, вчера 12 клубов-основателей объявили о создании нового соревнования.
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