Президент Суперлиги и Реала призвал подумать над теми, чтобы сделать футбольные матчи более короткими

Вот здесь, один не очень умный фанат футбола с погремухой - алгроб, когда из 200 его прогнозов выстреливает один правильный, начинает хвастаться, какой он молодец. Какой смешной малый. В то же время, я регулярно и, главное, правильно, говорю про презика реала - Флорентино Переса. Вот и после матча с Гетафе, я чётко расставил акценты, как играет его престарелое племя - Модрич, Кроос, Марсело... Приблатыкались играть у себя на узком поле, где этим пенсионерам особо и бегать не нужно. И вот очередная сумасбродная идея выжившего из ума человека направлена исключительно на то, чтобы было легко ветеранам Реала и почти пенсионерам по возрасту Рамосу, Кроосу, Марсело, Модричу и т.д. Прикрываясь заботой о молодежи, этот старикан несёт в массы очередной бред. Ну и также, вот эта инициатива ясно дает понять всем понимающим футбол людям. Реал Мадрид - банкроты, денег на покупку звёздных игроков у Переса нет и он еще лет 5 будет делать ставку на 35-ти-летних игроков.