  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент Суперлиги и Реала призвал подумать над теми, чтобы сделать футбольные матчи более короткими

Общие новости
(2 голосов)

90 минут, вы что? А если еще и 120 с пенальти? Не-не-не

Президент Суперлиги и Реала призвал подумать над теми, чтобы сделать футбольные матчи более короткими

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" и нового турнира под названием Суперлига Флорентино Перес объявил об еще одной потенциальной реформе в футболе. Цитирует Переса Marca.

Читайте такжеУЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно

"Молодые люди регулярно говорят о том, что матчи для них слишком долгие или неинтересные. "Реал" был основан в 1902 году, прошло определенное время. Часто бывает, что мы с внуками и тем более с политиками не понимаем друг друга. Для этого необходимо прикладывать усилия. Если молодежь завела об этом тему, значит, нужно сокращать длительность поединков, или хотя бы подумать об этом".

Напомним, вчера 12 клубов-основателей объявили о создании нового соревнования.

Читайте такжеПочему я не буду смотреть европейскую Суперлигу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флорентино Перес Суперлига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
20.04.2021 в 11:01
Скорее всего америкосы хотят сделать чистое время. Плюс тайм ауты. А это реклама. Вот все.
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.04.2021 в 11:00
Вот здесь, один не очень умный фанат футбола с погремухой - алгроб, когда из 200 его прогнозов выстреливает один правильный, начинает хвастаться, какой он молодец. Какой смешной малый. В то же время, я регулярно и, главное, правильно, говорю про презика реала - Флорентино Переса. Вот и после матча с Гетафе, я чётко расставил акценты, как играет его престарелое племя - Модрич, Кроос, Марсело... Приблатыкались играть у себя на узком поле, где этим пенсионерам особо и бегать не нужно. И вот очередная сумасбродная идея выжившего из ума человека направлена исключительно на то, чтобы было легко ветеранам Реала и почти пенсионерам по возрасту Рамосу, Кроосу, Марсело, Модричу и т.д. Прикрываясь заботой о молодежи, этот старикан несёт в массы очередной бред. Ну и также, вот эта инициатива ясно дает понять всем понимающим футбол людям. Реал Мадрид - банкроты, денег на покупку звёздных игроков у Переса нет и он еще лет 5 будет делать ставку на 35-ти-летних игроков.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 10:58
Перес - жги напалмом! Давно пора взбаламутить это вонючее болото!
Ответить
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
20.04.2021 в 10:54
Старый, но очень богатый маразматик, колотит весь футбольный мир.
Ответить
0
-1
Technical
20.04.2021 в 10:44
футбол вбивають на наших очах...
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.04.2021 в 10:33
....решили футзал на воздух вынести - чем их там опаивают, "крыша" уже не шуршит, а громыхает....
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
20.04.2021 в 10:32
Че мелочится? Делаем 3 тайма по 20 минут, вместо мяча берем шайбу, а вместо ворот ставим баскетбольное кольцо. Играть можно и руками и ногами. Головой нельзя.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.04.2021 в 10:28
2 тайма по 30 мин. По 2 тайм-аута по 1 мин. Без доп. таймов. Послематчевая серия пенальти из трех попыток. Удаления на 10 мин. вместо предупреждений. И т.п. .
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.04.2021 в 10:07
Пусть в этой соккерлиге играют хоть два по двадцать как в футзале и с чистым временем. Этот коммерческий турнир никакого спортивного интереса не будет иметь, а те , кто в нём будет участвовать- это изгои без права называться футбольными клубами, футболистами, футбольными тренерами...
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.04.2021 в 10:44
Очень часто на этом ресурсе происходит так. Я пишу нейтральный комментарий о футболе, не перехожу на личности, никого не задеваю. Но тут же выпрыгиваешь ты и совсем не говоря о футболе, начинаешь сыпать в мой адрес оскорбления. Поэтому, извини. Позволь мне ответить тебе тем же... Эй ты, собака харкающая кровью от исступления и злости, ты когда научишься уважительно общаться здесь ?
Ответить
0
0
sergkir
20.04.2021 в 10:00
Начинается! Даёшь два по десять!!!!
Ответить
0
0
Hauzer
20.04.2021 в 09:59
Как там у классика: "Нет человека- нет проблем, а вернее нет Перес-нет проблем!
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.04.2021 в 09:54
сша раковая опухоль на теле земли, как впрочем и расея, где появляются эти двое там всегда смерть и упадок.
Ответить
+3
-4
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 09:47
Реформатор бл ин. Спонсоры американцы наверное предлагают чистое время и много много пауз для рекламных блоков
Ответить
+6
-1
Rosanero (palermo)
20.04.2021 в 10:21
Вибачаюсь за мінус, не хотів.
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.04.2021 в 09:44
Да, пожалуй надо сделать 4 тайма по 15 мин. Также желательно уменьшить размер поля и кол-во футболистов. Так дешевле будет. И практичнее. Играть только ногами это извращение, надо шоб руками. На таком небольшом поле такие большие ворота ни к чему. И лучше круглые и параллельно полу, Мяч же круглый! Мля, а может этих американцев вместе с Пересом выслать в Америку, пусть там в свой футбол играют. Всё это засилье американо-азиатских гастарбайтеров убивает НАШ европейский футбол. Один мой аватар чего стоит, ничего не понимающий в футболе азиат убил славный европейский клуб. И это было только начало...
Ответить
+3
-1
sergkir
20.04.2021 в 10:03
Извените за минус, жал на плюс-заглючило! Полностью поддерживаю Вас.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
20.04.2021 в 10:28
А вместо мяча, шайба.
Ответить
0
0
khatskevich_bog (Киев)
20.04.2021 в 10:31
Вместо травы асфальт!
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...