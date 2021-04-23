  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УЕФА не будет наказывать команды Суперлиги

Общие новости
(1 голосов)

Пока санкции применять не будут

УЕФА не будет наказывать команды Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

Клубы-основатели Европейской Суперлиги временно избежали наказания от УЕФА, сообщает AS.

На сегодняшнем заседании исполнительного комитета организации было принято решение не применять санкции против клубов сейчас. Таким образом, полуфинальные матчи еврокубков пройдут по расписанию. При этом не исключено, что наказание последует в будущем.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Челси", а "Манчестер Сити" — с "Пари Сен-Жермен". Все клубы, кроме французского, на днях вошли в состав участников Суперлиги. В полуфинале Лиги Европы примут участие "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", которые также должны были выступать в новом турнире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...