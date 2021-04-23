УЕФА не будет наказывать команды Суперлиги
Пока санкции применять не будут
The Super League Site
Клубы-основатели Европейской Суперлиги временно избежали наказания от УЕФА, сообщает AS.
На сегодняшнем заседании исполнительного комитета организации было принято решение не применять санкции против клубов сейчас. Таким образом, полуфинальные матчи еврокубков пройдут по расписанию. При этом не исключено, что наказание последует в будущем.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Челси", а "Манчестер Сити" — с "Пари Сен-Жермен". Все клубы, кроме французского, на днях вошли в состав участников Суперлиги. В полуфинале Лиги Европы примут участие "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", которые также должны были выступать в новом турнире.
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