Золотая бутса 2021. Левандовски улетел далеко в космос, Лео и CR7 поспорят за второе место
В этом году у Роберта нет конкурентов
Фото: IMAGO / Poolfoto
В европейском клубном футболе наступил последний месяц сезона, так что самое время напомнить о раскладе в борьбе за "Золотую бутсу" в преддверии финальных матчей кампании 2020/21. Несмотря на почти месячное отсутствие из-за травмы, Роберт Левандовски все ещё уверенно лидирует в гонке голеадоров. На этот раз награда от него уж точно не ускользнёт, но сам поляк сейчас озабочен другими достижениями. Левандовски нужно забить 4 гола в 3 оставшихся играх Бундеслиги, чтобы повторить вечный рекорд результативности Герда Мюллера, в сезоне 1971/72 забившего 40 мячей.
Также Левандовски единственный, кому удалось достичь отметки в 30 голов без учёта пенальти за сезон чемпионата, а его феноменальный показатель в 1.48 голов за 90 минут говорит сам за себя. В этом году поляк неподражаем.
Вслед за польским бомбардировщиком расположились не кто иные, как дуэт престарелых инопланетян Лео Месси и Криштиану Роналду. Оба на выходных положили по дублю и оторвались от пары пришельцев помоложе – Холанда и Мбаппе. В компании с главными молодыми звёздами футбола умостился Андре Силва, выдавшего лучший сезон в карьере после полноценного переезда в "Айнтрахт".
Из неожиданностей – присутствие в топ-10 голеадоров форварда скромного "Генка" Пола Онуачу. Двухметровый нигерийский гигант в регулярном сезоне чемпионата Бельгии успел забить 29 голов, десять из которых были отправлены в сетку головой. Вслед за Онуачу расположилась тройка проверенных элитных центрфорвардов Европы – Харри Кейн, Карим Бензема и Ромелу Лукаку.
Прошлогодний обладатель "Золотой бутсы" Чиро Иммобиле с 19 голами (38 очков) идёт на 16-й позиции, а украинец Роман Яремчук расположился на 70-й строчке (17 голов/25.5 очков). Владислав Кулач из "Ворсклы" с его 14 голами в УПЛ (21 очко) – 114-й.
|№
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Коэфф.
|Голы
|Голы (без пен.)
|Гол/90 минут
|1.
|Левандовски
|Бавария
|72
|2.0
|36
|30
|1.48
|2.
|Месси
|Барса
|56
|2.0
|28
|25
|0.92
|3.
|Роналду
|Ювентус
|54
|2.0
|27
|21
|0.95
|4-6.
|Холанд
|Боруссия
|50
|2.0
|25
|23
|1.01
|4-6.
|Мбаппе
|ПСЖ
|50
|2.0
|25
|19
|1.02
|4-6.
|Андре Силва
|Айнтрахт
|50
|2.0
|25
|19
|0.90
|7.
|Онуачу
|Генк
|43.5
|1.5
|29
|21
|1.01
|8.
|Кейн
|Тоттенхэм
|42
|2.0
|21
|17
|0.69
|9.
|Бензема
|Реал М
|42
|2.0
|21
|20
|0.74
|10.
|Лукаку
|Интер
|42
|2.0
|21
|16
|0.71
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