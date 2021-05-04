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Золотая бутса 2021. Левандовски улетел далеко в космос, Лео и CR7 поспорят за второе место

Общие новости
(2 голосов)

В этом году у Роберта нет конкурентов

Золотая бутса 2021. Левандовски улетел далеко в космос, Лео и CR7 поспорят за второе место

Фото: IMAGO / Poolfoto

UA-Футбол
Новина українською

В европейском клубном футболе наступил последний месяц сезона, так что самое время напомнить о раскладе в борьбе за "Золотую бутсу" в преддверии финальных матчей кампании 2020/21. Несмотря на почти месячное отсутствие из-за травмы, Роберт Левандовски все ещё уверенно лидирует в гонке голеадоров. На этот раз награда от него уж точно не ускользнёт, но сам поляк сейчас озабочен другими достижениями. Левандовски нужно забить 4 гола в 3 оставшихся играх Бундеслиги, чтобы повторить вечный рекорд результативности Герда Мюллера, в сезоне 1971/72 забившего 40 мячей.

Также Левандовски единственный, кому удалось достичь отметки в 30 голов без учёта пенальти за сезон чемпионата, а его феноменальный показатель в 1.48 голов за 90 минут говорит сам за себя. В этом году поляк неподражаем.

Вслед за польским бомбардировщиком расположились не кто иные, как дуэт престарелых инопланетян Лео Месси и Криштиану Роналду. Оба на выходных положили по дублю и оторвались от пары пришельцев помоложе – Холанда и Мбаппе. В компании с главными молодыми звёздами футбола умостился Андре Силва, выдавшего лучший сезон в карьере после полноценного переезда в "Айнтрахт".

Золотая бутса 2021. Левандовски улетел далеко в космос, Лео и CR7 поспорят за второе место - изображение 1

Из неожиданностей – присутствие в топ-10 голеадоров форварда скромного "Генка" Пола Онуачу. Двухметровый нигерийский гигант в регулярном сезоне чемпионата Бельгии успел забить 29 голов, десять из которых были отправлены в сетку головой. Вслед за Онуачу расположилась тройка проверенных элитных центрфорвардов Европы – Харри Кейн, Карим Бензема и Ромелу Лукаку.

Прошлогодний обладатель "Золотой бутсы" Чиро Иммобиле с 19 голами (38 очков) идёт на 16-й позиции, а украинец Роман Яремчук расположился на 70-й строчке (17 голов/25.5 очков). Владислав Кулач из "Ворсклы" с его 14 голами в УПЛ (21 очко) – 114-й.

Игрок Клуб Очки Коэфф. Голы Голы (без пен.) Гол/90 минут
1. Левандовски Бавария 72 2.0 36 30 1.48
2. Месси Барса 56 2.0 28 25 0.92
3. Роналду Ювентус 54 2.0 27 21 0.95
4-6. Холанд Боруссия 50 2.0 25 23 1.01
4-6. Мбаппе ПСЖ 50 2.0 25 19 1.02
4-6. Андре Силва Айнтрахт 50 2.0 25 19 0.90
7. Онуачу Генк 43.5 1.5 29 21 1.01
8. Кейн Тоттенхэм 42 2.0 21 17 0.69
9. Бензема Реал М 42 2.0 21 20 0.74
10. Лукаку Интер 42 2.0 21 16 0.71

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В статье: Золотая бутса
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
04.05.2021 в 20:06
Сколько матчей ещё играть Барсе и Ювентусу?
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