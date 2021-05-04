Золотая бутса 2021. Левандовски улетел далеко в космос, Лео и CR7 поспорят за второе место

В европейском клубном футболе наступил последний месяц сезона, так что самое время напомнить о раскладе в борьбе за "Золотую бутсу" в преддверии финальных матчей кампании 2020/21. Несмотря на почти месячное отсутствие из-за травмы, Роберт Левандовски все ещё уверенно лидирует в гонке голеадоров. На этот раз награда от него уж точно не ускользнёт, но сам поляк сейчас озабочен другими достижениями. Левандовски нужно забить 4 гола в 3 оставшихся играх Бундеслиги, чтобы повторить вечный рекорд результативности Герда Мюллера, в сезоне 1971/72 забившего 40 мячей.

Также Левандовски единственный, кому удалось достичь отметки в 30 голов без учёта пенальти за сезон чемпионата, а его феноменальный показатель в 1.48 голов за 90 минут говорит сам за себя. В этом году поляк неподражаем.

Вслед за польским бомбардировщиком расположились не кто иные, как дуэт престарелых инопланетян Лео Месси и Криштиану Роналду. Оба на выходных положили по дублю и оторвались от пары пришельцев помоложе – Холанда и Мбаппе. В компании с главными молодыми звёздами футбола умостился Андре Силва, выдавшего лучший сезон в карьере после полноценного переезда в "Айнтрахт".

Из неожиданностей – присутствие в топ-10 голеадоров форварда скромного "Генка" Пола Онуачу. Двухметровый нигерийский гигант в регулярном сезоне чемпионата Бельгии успел забить 29 голов, десять из которых были отправлены в сетку головой. Вслед за Онуачу расположилась тройка проверенных элитных центрфорвардов Европы – Харри Кейн, Карим Бензема и Ромелу Лукаку.

Прошлогодний обладатель "Золотой бутсы" Чиро Иммобиле с 19 голами (38 очков) идёт на 16-й позиции, а украинец Роман Яремчук расположился на 70-й строчке (17 голов/25.5 очков). Владислав Кулач из "Ворсклы" с его 14 голами в УПЛ (21 очко) – 114-й.