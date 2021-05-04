Хави определился относительно будущего в Катаре

Легендарный в прошлом игрок "Барселоны", а сегодня тренер Хави Эрнандес останется в Катаре в клубе "Аль-Садд", сообщает goal.com.

Поговаривали, что испанский тренер рассматривает возможность ухода из клуба. Но за следующие несколько дней он должен подписать контракт, где будет указано "2 года".

Притом шейхи не до конца довольны работой Хави из-за того, что "Аль-Садд" не прошел в плей-офф Азиатской лиги чемпионов.

Хави работает с "Аль-Саддом" с 2019 года. В этом году его команда получила чемпионство в Катаре, не претерпев ни одного поражения.