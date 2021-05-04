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Хави определился относительно будущего в Катаре

Общие новости
(1 голосов)

Впереди - официальное рукопожатие

Хави определился относительно будущего в Катаре

Новина українською

Легендарный в прошлом игрок "Барселоны", а сегодня тренер Хави Эрнандес останется в Катаре в клубе "Аль-Садд", сообщает goal.com.

Поговаривали, что испанский тренер рассматривает возможность ухода из клуба. Но за следующие несколько дней он должен подписать контракт, где будет указано "2 года".

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Притом шейхи не до конца довольны работой Хави из-за того, что "Аль-Садд" не прошел в плей-офф Азиатской лиги чемпионов.

Хави работает с "Аль-Саддом" с 2019 года. В этом году его команда получила чемпионство в Катаре, не претерпев ни одного поражения.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Аль-Садд (Доха)
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
04.05.2021 в 20:18
Куманёк, не гони.
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