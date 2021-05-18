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Рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира: Реал выше Барселоны, МЮ опередил Баварию и Сити

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Списки, топы, зачеты

Рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира: Реал выше Барселоны, МЮ опередил Баварию и Сити

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Известная английская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Первую строчку в списке, как и в 2020-м, занял мадридский "Реал". Тем не менее, стоимость бренда упала с 1,572 млрд долларов до 1,499 млрд.

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Второе место в списке сохранила "Барселона" (1,487 млрд долларов), третий – "Манчестер Юнайтед" (1,327 млрд). Вашему вниманию – ТОП-25 самых дорогих клубов мира:

Рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира: Реал выше Барселоны, МЮ опередил Баварию и Сити - изображение 1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
brandirectory.com

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