Мхитарян – о своем невызове в сборную Армении: Приведенные причины меня не убеждают

Атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян прокомментировал тот факт, что он не был вызван в сборную Армении на ближайшие матчи. Напомним, 1 июня армяне встретятся с хорватами, а 5-го числа сыграют со Швецией в рамках товарищеских поединков.

To my suprise, I’ve been informed by the coaching staff of the Armenian National Team that, for whatever reasons, I wasn’t called up for the upcoming games. The provided official reasons aren’t convincing to me. I wish however the best of luck to our boys in the matches to come.