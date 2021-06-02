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Без Левандовского. Польша - Россия 1:1. Видео голов и обзор матча

Общие новости
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Команды начинают подготовку к Евро-2020

Без Левандовского. Польша - Россия 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Newspix/ автор неизвестен

Новина українською

Сборные Польши и России сегодня расписали ничью во Вроцлаве. Хозяева быстро вышли вперед, но в целом и они, и россияне слишком часто теряли мяч и почти не били в створ. 1:1 по такой игре - справедливый исход.

Отметим также, что поляки играли без своего ключевого центрфорварда Роберта Левандовского, который получил дополнительный отдых от тренера Паулу Соузы, тогда как за Россию сыграли все сильнейшие.

Польша - Россия - 1:1

Голы: Сверчок, 4 - Караваев, 20

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В статье: Польша Россия
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