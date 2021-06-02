Без Левандовского. Польша - Россия 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборные Польши и России сегодня расписали ничью во Вроцлаве. Хозяева быстро вышли вперед, но в целом и они, и россияне слишком часто теряли мяч и почти не били в створ. 1:1 по такой игре - справедливый исход.

Отметим также, что поляки играли без своего ключевого центрфорварда Роберта Левандовского, который получил дополнительный отдых от тренера Паулу Соузы, тогда как за Россию сыграли все сильнейшие.

Польша - Россия - 1:1

Голы: Сверчок, 4 - Караваев, 20