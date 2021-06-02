Меры предосторожности: шесть игроков сборной Шотландии пропустят спарринг с Нидерландами
Коронавирус никуда не уходил
Getty Images / Global Images Ukraine
Шесть футболистов национальной сборной Шотландии Дэвид Маршалл, Стивен О'Доннелл, Натан Паттерсон, Грант Хэнли, Джон Макгинн и Че Адамс пропустят товарищеский матч против сборной Нидерландов в качестве меры предосторожности, связанной с инфекцией COVID-19.
На днях Джон Флек сдал положительный тест на коронавирус. Его партнеры пропустят встречу с голландцами из-за опасений штаба шотландцев. В распоряжении главного тренера "тартановой армии" остается 19 футболистов.
Напомним, сегодня, 2 июня, в 21:45 по киевскому времени начнется спарринг между командами Франка Де Бура и Стива Кларка.
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