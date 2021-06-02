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Меры предосторожности: шесть игроков сборной Шотландии пропустят спарринг с Нидерландами

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Коронавирус никуда не уходил

Меры предосторожности: шесть игроков сборной Шотландии пропустят спарринг с Нидерландами

Getty Images / Global Images Ukraine

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Шесть футболистов национальной сборной Шотландии Дэвид Маршалл, Стивен О'Доннелл, Натан Паттерсон, Грант Хэнли, Джон Макгинн и Че Адамс пропустят товарищеский матч против сборной Нидерландов в качестве меры предосторожности, связанной с инфекцией COVID-19.

На днях Джон Флек сдал положительный тест на коронавирус. Его партнеры пропустят встречу с голландцами из-за опасений штаба шотландцев. В распоряжении главного тренера "тартановой армии" остается 19 футболистов.

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Напомним, сегодня, 2 июня, в 21:45 по киевскому времени начнется спарринг между командами Франка Де Бура и Стива Кларка.

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В статье: Нидерланды Шотландия коронавирус
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Источник:
BBC

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