Фабрегас: Бэйла упрекают за гольф, но он фантастичен - забивал в двух финалах ЛЧ

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мыслями насчет вингера мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла.

"С Гаретом странная ситуация. Никогда не знаешь наверняка, почему все именно так получается. Он очень успешный игрок, забил в двух финалах Лиги чемпионов, забил свыше 100 голов на клубном уровне. Но люди все равно его критикуют.

Его упрекают за то, что он любит играть в гольф, за то, что он вроде как не учит испанский – думаю, мы все согласимся с тем, что когда ты переезжаешь в новую страну, люди хотят видеть, что ты предпринимаешь попытки в ней освоиться. Но это хороший игрок, фантастический", – рассказал испанец.