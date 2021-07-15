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Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным

Общие новости
(2 голосов)

В сеть слили разговоры президента "Реала", записанные в 2012 году

Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание El Confidencial обнародовало новые аудиозаписи с высказываниями президента "Реала" Флорентино Переса, где он оскорбляет Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

Предполагается, что разговор был записан в 2012 году.

"Роналду сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?

Моуринью и Роналду – парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!", - заявил Перес.

Напомним, что на других записях Перес называл легенд "Реала" Икера Касильяса и Рауля "величайшими аферистами" в истории клуба.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году. К октябрю 2012 года он выиграл с мадридским клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Моуринью возглавил "Реал" в 2010-м и работал в клубе до 2013 года. Под его руководством "Мадрид" выиграл три трофея.

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В статье: Криштиану Роналду Флорентино Перес
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(2 голосов)
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Источник:
El Confidencial

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Комментарии (20)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.07.2021 в 13:24
кек, в Испании тоже есть местные бигусы-сливные бачки)
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+1
0
Dr. House (Поділля)
15.07.2021 в 13:25
Еl Mundo Alenio?
Ответить
0
0
Ардалион
15.07.2021 в 12:42
Ответить
0
-3
Dr. House (Поділля)
15.07.2021 в 13:22
Многоликий Анус- Барсодрочиус такой же придурок как и Перес
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.07.2021 в 12:15
Цікаво, а чому вітя, який завжди без аплодісментів, нічого не коментує з цього приводу?
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0
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.07.2021 в 12:35
а що тут коментувати? як на мене, то це нормальні робочі речі. в президента свій погляд та своє відношення. зараз поплічники корумпованого уєфа дуже стараються осквернити та скомпрометувати Великого Президента Великого Реалу Переса. і максимум що вони змогли нарити це плівки допотопної давності. це смішнота й з цього можна зробити висновок, що Перес має велику мету і найголовніше для нього - це Реал, а не поодинокі футбольні зірки! тому від мене респект Флорентіно!
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+2
-1
Ардалион
15.07.2021 в 12:41
0
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.07.2021 в 12:47
шо смішного, сєпарок многолікій? чого це ти так палишся- назвався іменем головного конструктора ракетного комплексу Бук, з якого мерзотники збили малазійський боїнг.і рже воно
+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.07.2021 в 12:52
Якби для нього найголовнішим був Реал, він не звільняв би свого кращого тренера, який за 3 роки приніс клубу 2 чемпіонства Іспанії і 2 перемоги в ЛЧ!
0
-3
avatar
MES QUE UN ANUS
15.07.2021 в 13:07
Вот это ты вынес дашку олениху по фактам, сейчас будет истерика...
+3
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.07.2021 в 13:08
можливо звільнення Дель Боске і було помилкою Переса, але останній занадто багато дозволяв зіркам, не було дисципліни. Вважаю, що рано чи пізно це б призвело до негативних наслідків. Перес скоріш за все також так думав і не захотів ризикувати, щоб футболісти вилізли на шию
+3
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.07.2021 в 12:13
И уже в следующих публикациях, которые стали доступны футбольному миру, Флорентино Перес негативно высказывается о Висенте Дель Боске. - "Он ничего не знает. Он придурок"... Я ж, казав... Далі буде....
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+4
-3
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Zapp Brannigan (Київ)
15.07.2021 в 12:31
Об Дель Боске Перес ноги витер! Він супер-тренер - Реалу за три роки приніс 2 перемоги в ЛЧ і 2 чемпіонства в Прімері, але на другий день після завойованого другого чемпіонства Дель Боске вигнали...З легендами Реалу Раулем, Касільясом і Йєрро теж по-свинськи поступили!
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+2
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
15.07.2021 в 11:52
У Переса на старость вообще крыша поехала, ему давно пора уже в дурку
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
15.07.2021 в 11:52
Гімно-людина перес.
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0
0
Ol-g (Одесса)
15.07.2021 в 11:45
Что он имел в виду под глупостью? Что это могло быть тогда, в 2012?
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+2
0
Ардалион
15.07.2021 в 12:44
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0
-2
Litb@rski (Кёльн)
15.07.2021 в 11:22
Все вокруг тридварасы , один я молодец..... .....это клиника
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+5
0
avatar
2.dc (Николаев)
15.07.2021 в 10:57
))) ... молодец Перец, напихал всем по самые помидоры. Всех убью, один останусь ... с таких высот легко быть Громовержцем ... )))
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
15.07.2021 в 10:46
Дійсно так пахати на досягнення у футболі та проявляти свою пиху... Не зовсім нормально... Як і не поважати людей, які приносять користь твоєму клубу!
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+5
-3


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