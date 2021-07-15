Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным

Испанское издание El Confidencial обнародовало новые аудиозаписи с высказываниями президента "Реала" Флорентино Переса, где он оскорбляет Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

Предполагается, что разговор был записан в 2012 году.

"Роналду сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости? Моуринью и Роналду – парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!", - заявил Перес.

Напомним, что на других записях Перес называл легенд "Реала" Икера Касильяса и Рауля "величайшими аферистами" в истории клуба.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году. К октябрю 2012 года он выиграл с мадридским клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Моуринью возглавил "Реал" в 2010-м и работал в клубе до 2013 года. Под его руководством "Мадрид" выиграл три трофея.