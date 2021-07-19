Месси побил рекорд Роналду по числу лайков под фотографией в Instagram

Нападающий национальной сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд по количеству лайков под одной фотографией в социальной сети Instagram среди спортсменов.

Публикация Лео с Кубком Америки после победы "альбиселесте" в соревновании набрала 20 077 300 отметок "Нравится" – это рекорд Instagram по лайкам среди профессиональных спортсменов.

Таким образом, Месси обошел нападающего "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду – пост португальца, посвященный Диего Марадоне, собрал 19 836 885 лайков.

Ожидается, что в ближайшее время капитан сборной Аргентины подпишет новый контракт с "Барселоной".