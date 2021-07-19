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Месси побил рекорд Роналду по числу лайков под фотографией в Instagram

Общие новости
(1 голосов)

Лео теперь круче Криштиану

Месси побил рекорд Роналду по числу лайков под фотографией в Instagram

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий национальной сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд по количеству лайков под одной фотографией в социальной сети Instagram среди спортсменов.

Публикация Лео с Кубком Америки после победы "альбиселесте" в соревновании набрала 20 077 300 отметок "Нравится" – это рекорд Instagram по лайкам среди профессиональных спортсменов.

Таким образом, Месси обошел нападающего "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду – пост португальца, посвященный Диего Марадоне, собрал 19 836 885 лайков.

Ожидается, что в ближайшее время капитан сборной Аргентины подпишет новый контракт с "Барселоной".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Instagram
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Источник:
ESPN

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Комментарии (4)
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Динамист (Киев)
19.07.2021 в 11:25
Отлично теперь рекорды Месси-Роналду с инстаграмма будем выкладывать? А давайте анализы выложим и посмотрим у кого там гемоглобин или эритроциты выше,а потом к анализам стула перейдем,бред какой то
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+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.07.2021 в 11:41
Да уже лет 6 как выкладывают, и трофеи раздают по этим рекордам. Иначе каждый из них недосчитался бы по нескольку Золотых мячей, отнятых у других игроков.
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+2
0
prockop4uck (Киев)
19.07.2021 в 11:15
Легенда...
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+1
0
госпітальєр (львів)
19.07.2021 в 10:19
справедливо,лео з командою здобув кубок,а кріш ловив лайки на чужій смерті
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0
-4


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