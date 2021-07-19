Месси побил рекорд Роналду по числу лайков под фотографией в Instagram
Лео теперь круче Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий национальной сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд по количеству лайков под одной фотографией в социальной сети Instagram среди спортсменов.
Публикация Лео с Кубком Америки после победы "альбиселесте" в соревновании набрала 20 077 300 отметок "Нравится" – это рекорд Instagram по лайкам среди профессиональных спортсменов.
Таким образом, Месси обошел нападающего "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду – пост португальца, посвященный Диего Марадоне, собрал 19 836 885 лайков.
Ожидается, что в ближайшее время капитан сборной Аргентины подпишет новый контракт с "Барселоной".
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