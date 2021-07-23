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Кубок Жоана Гампера. Названа дата проведения матча Ювентус - Барселона

Общие новости
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Встреча состоится в августе

Кубок Жоана Гампера. Названа дата проведения матча Ювентус - Барселона

theodysseyonline.com

Новина українською

"Барселона" сыграет с "Ювентусом" в товарищеском турнире Кубка Жоана Гампера.

Матч пройдет на "Камп Ноу" 8 августа. За трофей поборются мужские и женские команды клубов.

В прошлом году "Барселона" обыграла "Ювентус" со счетом 1:0 в Кубке Гампера.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона
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