Официально: Луи Ван Гал – новый тренер сборной Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым тренером национальной сборной. Им стал Луи Ван Гал. Ранее он уже работал с главной командой страны.

Как сообщает пресс-служба KNVB, специалист немедленно приступит к работе, его контракт истекает после чемпионата мира-2022. Напомним, предыдущим наставником "Оранье" был Франк Де Бур. Под его руководством голландцы прошли групповой этап ЕВРО, однако сенсационно вылетели от чехов на стадии 1/8 финала.

Через несколько дней, а именно 8 августа, Луи Ван Галу исполнится 70 лет. Ранее он тренировал "Аякс", "Барселону", "Баварию" и "МЮ".