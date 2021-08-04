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Официально: Луи Ван Гал – новый тренер сборной Нидерландов

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Новый старый, если быть точным

Официально: Луи Ван Гал – новый тренер сборной Нидерландов

onsoranje.nl

Новина українською

Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым тренером национальной сборной. Им стал Луи Ван Гал. Ранее он уже работал с главной командой страны.

Как сообщает пресс-служба KNVB, специалист немедленно приступит к работе, его контракт истекает после чемпионата мира-2022. Напомним, предыдущим наставником "Оранье" был Франк Де Бур. Под его руководством голландцы прошли групповой этап ЕВРО, однако сенсационно вылетели от чехов на стадии 1/8 финала.

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Через несколько дней, а именно 8 августа, Луи Ван Галу исполнится 70 лет. Ранее он тренировал "Аякс", "Барселону", "Баварию" и "МЮ".

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал
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Источник:
onsoranje.nl

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