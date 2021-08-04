Официально: Луи Ван Гал – новый тренер сборной Нидерландов
Новый старый, если быть точным
onsoranje.nl
Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым тренером национальной сборной. Им стал Луи Ван Гал. Ранее он уже работал с главной командой страны.
Как сообщает пресс-служба KNVB, специалист немедленно приступит к работе, его контракт истекает после чемпионата мира-2022. Напомним, предыдущим наставником "Оранье" был Франк Де Бур. Под его руководством голландцы прошли групповой этап ЕВРО, однако сенсационно вылетели от чехов на стадии 1/8 финала.
Our new head coach,— OnsOranje (@OnsOranje) August 4, 2021
???????????????????? ???????????? ????????????????. ????✨⁰
ℹ️ https://t.co/ySEoIRDE4E #VanGaal2022 pic.twitter.com/mC4xrGfREQ
Через несколько дней, а именно 8 августа, Луи Ван Галу исполнится 70 лет. Ранее он тренировал "Аякс", "Барселону", "Баварию" и "МЮ".
Популярное сейчас
- В УПЛ может случиться первая тренерская отставка
- Наставник Генка: Шахтер не победил, мы провалились сами
- Де Дзерби: Я очень рад результату, но впереди еще 90 минут на нашем поле
- Вратарь молодежной сборной Украины подписал контракт со шведским клубом
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО