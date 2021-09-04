Рейна: Гвардиола чуть ли не заставлял считать игроков, которыми соперник прессингует
Испанец вспомнил период работы под руководством Пепа
Вратарь римского "Лацио" Пепе Рейна вспомнил сезон 2014/2015 в мюнхенской "Баварии" под руководством Пепа Гвардиолы.
– Чему ты научился у Пепа Гвардиолы в "Баварии"?
– Когда соперник прессинговал, он помогал это интерпретировать. Он чуть ли не заставлял считать количество игроков, которыми соперник прессингует, чтобы ты понял, как ты можешь сыграть, может ли вратарь обеспечить преимущество.
Если сложилась ситуация один в один – значит, соперник оставил пространство позади. Или ситуация три в три, и нужно воспользоваться преимуществом с помощью паса другого типа, длинной передачей. Пеп расширяет твой разум, – рассказал голкипер.
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